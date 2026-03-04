El CD Boiro continúa disparado hacia el Campeonato Gallego

El CD Boiro lidera la Dvisión de Honor de Veteranos en la delegación de Pontevedra y apunta al Campeonato Gallego Tania Martínez

El CD Boiro de veteranos se mantiene en lo más alto del grupo de División de Honor de la delegación de Santiago. El sábado sumó una nueva victoria al imponerse en Vista Alegre al Bar Novais Portomouro por 2-1. Los locales tuvieron que remontar el tanto visitante obra de Dani Gesto, lo hicieron con los goles de Nichelo y del portero Pajarillo, de penalti. El Boiro sigue con paso firme su camino hacia el Campeonato Gallego. Es líder con 46 puntos, tres más que O Pino y seis sobre su rival del sábado. Por su parte el Oasis FV Boiro se afianza en la sexta plaza con su victoria en Sigüeiro por 1-2 al remontar en la segunda parte con goles de Iván Miranda y Alejandro Dieste. El Carreira sigue peleando por mantener la categoría, este fin de semana perdió 3-1 contra el B&B Fisioterapia pese a que se adelantó por medio de Roberto Vila.

En el grupo de Primera el líder Isorna venció 1-2 al Urdilde al darle la vuelta al marcador con goles de Víctor Lorenzo y Javier Abuín. Los rianxeiros tienen una ventaja de 12 puntos sobre el segundo clasificado y 13 sobre el tercero. El Crocha, que ganó 1-0 al Bertamiráns, mantiene opciones de alcanzar la segunda plaza, de la que está a 5 puntos. Pierde posibilidades por su parte el Mirador de Padín, que cayó 4-2 ante el Chiringuito de Mon. En la parte baja, el A Charca Mascolor venció 4-2 al Advoc-JR Motor & Arturo con un hat-trick a Benogo Niare, por lo que alcanza los 13 puntos y aunque es penúltimo sigue conservando opciones de poder salir de la zona baja.

En Segunda, el Taragoña venció al Lousame de forma holgada al vencer por 10-1 y aumenta su ventaja en lo más alto, puesto que el Artes, segundo clasificado, empató 2-2 en el campo del Bastavales B pese a adelantarse en el marcador en la primera parte con goles de Francisco Javier Vidal y Javier Castro. El Tatano Touliña cayó en casa 1-2 con el Urdilde B, al igual que el A Tasca en el campo del Sar Extramundi, mientras que el Inter Atlántico venció 0-6 al Isorna B con Alberto Alonso como gran protagonista, ya que firmó un "repóker".