Manu Santos: “La clave es la buena mentalidad de las jugadoras”

Manu Santos ensalza la capacidad de sus jugadoras para reaccionar rápido durante los partidos Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada redondeó el sábado un mes de febrero fantástico en el que consiguió cinco victorias consecutivas, promediando más de 82 puntos por partido. En el último ante el ADBA, rival directo en la lucha por el play-off, anotó 88 y ganó por una diferencia de 34 puntos. El equipo que entrena Manu Santos atraviesa por su mejor momento de la temporada y sigue yendo a más. Con 14 victorias está empatado con el León, que es tercero, y está a sólo una del Ibaizabal, segundo.

Santos cree que la clave del buen momento del equipo está en la fortaleza mental de las jugadoras. “Nos repusimos bien de las dificultades del mes de enero, con lesiones y cambios en plantilla. Las chicas tuvieron muy buen ánimo pese a sufrir dos derrotas duras”, explica el entrenador sobre el gran rendimiento actual. “Una vez que estuvimos todas disponibles, subimos mucho el nivel mental. Ahora estamos reaccionando mejor y más rápido a todo, a lo que nos sale bien y a los errores. Estamos más agresivas, con mayor confianza en la compañera de al lado. Todo esto hace que defendamos mejor, al reaccionar rápido y ser agresivas”.

Los equipos rivales están sufriendo esta buena versión de las vilagarcianas, que en estas cinco victorias sólo encajaron de media 57,8 puntos por partido. “La consistencia defensiva nos ayuda a correr más y atacar con más confianza”, por lo que todo está conectado, sostiene Manu Santos, que destaca “la buena mentalidad de las jugadoras”, clave para que “estemos defendiendo bien durante mucho minutos en los últimos partidos”.

El Cortegada ya tiene la mente puesta en el partido del sábado en Lleida (18.30 horas). Una nueva victoria le daría un margen de tres triunfos sobre el quinto clasificado a falta de cinco jornadas, por lo que sería ya una ventaja definitiva para asegurar su presencia virtual en las eliminatorias de ascenso. Pero en el equipo siguen sin hacer cábalas, prefieren centrarse en el día a día, en mantener y mejorar los aspectos del juego que les están permitiendo evolucionar como equipo, cada vez mejor.

En el apartado estadístico a nivel individual, dos jugadoras del Cortegada figuran entre las ocho mejores de la liga en valoración. Son la norteamericana Christabel Ezumah y la gallega Cris Loureiro, que además es la cuarta máxima anotadora del grupo con 14,4 puntos de media.

Lleida, próximo rival, es antepenúltimo con un balance de 5 victorias y 15 derrotas, las mismas cifras que presenta el Arxil, que visitará al Cortegada en dos semanas en el Sara Gómez. Son dos partidos importantes para alargar las buenas sensaciones de juego, asegurar la presencia en el play-off y seguir en la pelea por el subcampeonato de la fase regular.