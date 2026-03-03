Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La brasileña Maia, rival de Jéssica Bouzas en Indian Wells

La vilagarciana ya está en California para afrontar el WTA 1000 esta semana

Gonzalo Sánchez
03/03/2026 13:07
MEX5355. MÉRIDA (MÉXICO), 24/02/2026.- La tenista Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido este martes, en un partido del Mérida Open en Yucatán (México). EFE/ Lorenzo Hernández
La tenista Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido en un partido del Mérida Open en Yucatán (México)
EFE/ Lorenzo Hernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Jéssica Bouzas se cruza con la brasileña Beatriz Haddad Maia en primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells. La vilagarciana tratará de repetir la victoria lograda el pasado año en la Billie Jean King Cup ante la experimentada jugadora carioaca, que llegó a ser top 10 en 2023 y en la actualidad ocupa el puesto 67 del ranking mundial.

Maia viene de caer en primera ronda ante  Katie Boulter en Mérida, donde Bouzas Maneiro cedió en segunda ronda ante  Magdalena Frech, que llegó a la final conquistada por la española Cristina Bucsa. En caso de superar a la jugadora brasileña de 29 años, Bouzas se cruzaría en segunda ronda en California contra la checa Linda Noskova, número 14 mundial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina