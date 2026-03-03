La brasileña Maia, rival de Jéssica Bouzas en Indian Wells

La tenista Jessica Bouzas Maneiro de España devuelve una bola frente a Heather Watson de Reino Unido en un partido del Mérida Open en Yucatán (México) EFE/ Lorenzo Hernández

Jéssica Bouzas se cruza con la brasileña Beatriz Haddad Maia en primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells. La vilagarciana tratará de repetir la victoria lograda el pasado año en la Billie Jean King Cup ante la experimentada jugadora carioaca, que llegó a ser top 10 en 2023 y en la actualidad ocupa el puesto 67 del ranking mundial.

Maia viene de caer en primera ronda ante Katie Boulter en Mérida, donde Bouzas Maneiro cedió en segunda ronda ante Magdalena Frech, que llegó a la final conquistada por la española Cristina Bucsa. En caso de superar a la jugadora brasileña de 29 años, Bouzas se cruzaría en segunda ronda en California contra la checa Linda Noskova, número 14 mundial.