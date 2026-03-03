Mi cuenta

Deportes

El presidente del fútbol gallego felicita al Vilagarcía por la creación de su equipo Genuine

Pablo Prieto estuvo en Berdón junto a deportistas y responsables del club, que apuestan por el deporte inclusivo

Gonzalo Sánchez
03/03/2026 20:01
Pablo Prieto posa con los deportistas y representantes del club
Pablo Prieto posa con los deportistas y representantes del club
Mónica Ferreirós
El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, visitó en Berdón al equipo Genuine del Vilagarcñia SD, para felicitar al club y a los futbolistas por poner en marcha este nuevo proyecto inclusivo que les permitirá participar en A Nosa Champions Fútbol, la Liga Genuine de cara a la temporada 2025/2026. 

El Vilagarcía, que ya cuenta con más de una docena de deportistas, se ha convertido en el primer equipo Genuine de la Delegación de Pontevedra. En la liga gallega tendrá como rivales a Racing Club Ferrol, Torre S. D, S. R. Calo, S. R. San Xoan de Calo, Ortigueira F. C., Eiris SD., Racing Club Villalbes, C. D. Lugo, Pabellón Ourense F. C., R. C. Celta de Vigo, R. C. Deportivo y Vilagarcía SD. 

El presidente del fútbol gallego saluda a los futbolistas del equipo Genuine del Vilagarcía
El presidente del fútbol gallego saluda a los futbolistas del equipo Genuine del Vilagarcía
Mónica Ferreirós

La competición se desarrollará por sedes, un formato que favorecerá la convivencia entre clubes y jugadores, priorizando los valores de inclusión y compañerismo siempre por encima de todo. La Liga Genuine está formada por equipos del colectivo DI, personas con discapacidad intelectual. Sus objetivos pasan por la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, así como mostrar el compromiso del fútbol con este proyecto integrador y socialmente responsable. A raíz de esta iniciativa nacieron ligados a ella proyectos como el que ahora desarrolla el Vilagarcía SD. 

El Vilagarcía apuesta por el deporte inclusivo para personas con discapacidad de diferentes edades
El Vilagarcía apuesta por el deporte inclusivo para personas con discapacidad de diferentes edades
Mónica Ferreirós
