Deportes

Ana Ferro se proclama campeona de la Copa de la Reina de lucha en Murcia

La deportista del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikiga formó parte de la Selección Gallega

Gonzalo Sánchez
03/03/2026 12:37
Ana Ferro muestra su medalla de oro lograda en Murcia
Ana Ferro muestra su medalla de oro lograda en Murcia
cedida
Ana Ferro, del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai, se proclamó en Murcia campeona en la Copa de la Reina, una de las citas más destacadas del calendario nacional de lucha. La competición reunió a deportistas de alto nivel de toda España, y la joven arousana formó parte de la Selección Gallega que acudió al evento, firmando una actuación brillante. Desde los primeros combates, Ana mostró una gran solidez técnica y una notable determinación, superando a sus rivales con autoridad. 

Tras este destacado éxito, el Judo Club Senin ya prepara su próxima participación competitiva. El equipo se desplazará el próximo fin de semana a Madrid para disputar el Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas, donde volverá a medirse con los mejores deportistas del panorama nacional. El triunfo de Ana Ferro supone un motivo de orgullo para su club y para el deporte gallego, consolidando su gran trabajo. 

