Ana Ferro se proclama campeona de la Copa de la Reina de lucha en Murcia

Ana Ferro muestra su medalla de oro lograda en Murcia cedida

Ana Ferro, del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai, se proclamó en Murcia campeona en la Copa de la Reina, una de las citas más destacadas del calendario nacional de lucha. La competición reunió a deportistas de alto nivel de toda España, y la joven arousana formó parte de la Selección Gallega que acudió al evento, firmando una actuación brillante. Desde los primeros combates, Ana mostró una gran solidez técnica y una notable determinación, superando a sus rivales con autoridad.

Tras este destacado éxito, el Judo Club Senin ya prepara su próxima participación competitiva. El equipo se desplazará el próximo fin de semana a Madrid para disputar el Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas, donde volverá a medirse con los mejores deportistas del panorama nacional. El triunfo de Ana Ferro supone un motivo de orgullo para su club y para el deporte gallego, consolidando su gran trabajo.