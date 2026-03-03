Ana Abuín regresa del Nacional Master de Durango con dos nuevas medallas

Ana Abuín y Pilar Camarasa tuvieron un bonito duelo en Durango en lanzamiento de martilllo cedida

La atleta vilagarciana Ana Abuín regresó del Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno Master, celebrado este fin de semana en Durango, con dos nuevas medallas que siguen agrandando su enorme palmarés nacional. La atleta del Atletismo Samertolameu, en la categoría F65, se colgó el oro en lanzamiento de martillo de 3 kilos con una marca de 22,21 metros, mientras que fue plata en martillo pesado (5,450 kilos) al alcanzar los 7,52 metros. El triunfo fue para Pilar Camarasa (JA Sabadell) con 8,70 metros.

Abuín estuvo lejos de sus mejores registros con este artefacto, si bien en estos primeros meses de temporada su preparación estuvo marcada por una lesión y la competición se celebró en tierras vascas con unas duras condiciones meteorológicas, marcadas por las bajas temperaturas.

Son más ya de sesenta las medallas en Campeonatos de España que ha logrado la vilagarciana, que se ejercita desde hacer catorce años a las órdenes de Javier López Viñas. “Estoy satisfecha, aunque las marcas no son buenas, porque lo difícil era estar allí”. Y es que la Federación estableció unas mínimas muy exigentes para poder acudir, limitando mucho la participación.