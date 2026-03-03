Mi cuenta

Deportes

A cambadesa Araceli Bugallo gaña en León o Torneo da Liga AEVE de esgrima

A tiradora do Compostela Esgrima liderou o ranking xeral femenino

Redacción
03/03/2026 14:00
Araceli Bugallo no alto do podio xunto a Isabel Vázquez e Mercedes Orbea
cedida
O pavillón municipal de Puente Castro de León acolleu o II Torneo Liga AEVE de Esgrima, organizado pola Federación de esgrima de Castela e León e a Asociación Española de Veteráns de esgrima. A cambadesa Araceli Bugallo liderou a clasificación xeral por categorías logo dun concurso no que empezou perdendo no primeiro asalto por un contundente 5-0 contra Cruz Rodríguez (SALO de Santander). Pero a cambadesa gañou os seguintes cruces contra Marta Torre-Encis, do CREA-Alcobendas, Mercedes Orbea do SUAE-Bilbao, Rebeca Gómez do CEP-Madrid e Marta Varela do SAM-Barcelona. 

Despois de dúas eliminatorias directas (unha delas na que quedou exenta por ranking), a tiradora do Compostela Esgrima caeu contra Susana de Miguel do SUAE-Bilbao por un marcador de 10-7. Pese a este último resultado, a cambadesa liderou a ranking de espada por diante de Isabel Vázquez e de Mercedes Orbea. 

Araceli non puido participar na competición por clubes, xa que Galicia non chegou a conformar equipo. Nesta competición non poideron asistir os tiradores do AVE de Vilagarcía, debido a motivos de lesións e tamén a asuntos persoais. 

