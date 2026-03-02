Un gol de Manu Otero ante el Arcade mantiene líder al Ribadumia

El Ribadumia tuvo que esperar al final para tumbar al Arcade Gonzalo Salgado

Un gol del exportonovista Manu Otero en el minuto 84 dio ayer la sexta victoria consecutiva al Ribadumia, esta vez ante el Arcade en A Senra, que permite al equipo de Fran Blanco mantenerse en lo más alto en la clasificación con un punto de ventaja sobre el Marín, que goleó 4-1 en San Pedro a un Unión Dena que de nada le sirvió empezar marcando, a falta de diez jornadas para el final de liga.

Los auriegros resisten la presión de su máximo rival por el título y ascenso directo en una jornada en la que el Unión vuelve a ceder terreno a empatar sin goles en el derbi ante el Cordeiro. A siete puntos del líder en estos momentos, el equipo de Luisito González consigue mantener a raya a los de Valga, que ven cortada su racha triunfal después de ocho partidos y se quedan a 8 puntos de los rianxeiros.

El San Martín ganó en A Estrada 1-2 y se consolida en la sexta plaza. El equipo de Pedro Carregal remontó el tanto inicial de Juanín, lo hizo en la segunda parte por medio de Víctor y un Hugo Abalo que marcó en el noventa. En la próxima jornada los de Vilaxoán pueden ser un aliado para el Ribadumia, puesto que reciben al Marín.

En la parte baja, el Amanecer coge aire al vencer 4-3 al Cuntis, aunque sigue en descenso a 4 puntos del Valiño, que no falló en su visita al campo del Agolada (0-1) y del propio Cuntis. Abanqueiro y Caldas perdieron ante Pontecaldelas y Flavia al encajar cuatro goles, pero mantienen una renta de 8 y 10 puntos sobre el Amanecer.