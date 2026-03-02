El Cidade de Ribeira se rearma y sale de la zona roja

Los jugadores celebran la victoria Cedida

El Cidade de Ribeira vivió una dulce tarde en A Fieiteira. Los de Manuel Ángel vencieron por 3-1 a la SDC Órdenes en un partido que era vital para no dormir otra jornada más en posiciones de descenso.

Viturro abrió la lata del enfrentamiento pasado el ecuador del primer tiempo, levantando la esperanza de volver a sumar de tres en el feudo ribeirense. Molinos se encargó de abultar la diferencia al descanso anotando el 2-0.

Ya en los minutos finales, los visitantes encontraron acierto de cara a portería con la actuación de Samu Villaverde para anotar el único para el Órdenes.

El Puebla también gana

El Puebla FC venció por 0-1 en su visita al Victoria FC. Los de Chofri se afianzan así en la décima plaza de la tabla clasificatoria de Preferente Norte después de ganar el enfrentamiento con un gol de penalti que materializó Rubén Ferreiro cuando se acercaban los diez últimos minutos del enfrentamiento en A Grela 1.

Así, el equipo pobrense volvió a la senda de la victoria después de dos jornadas sin poder sumar de tres, en un duelo para el que Chofri recuperó efectivos. Ahora, el Puebla FC se coloca en la décima posición con 31 puntos, cada vez más cerca de sumar la puntuación necesaria para asegurar la permanencia en la categoría un año más.