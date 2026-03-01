Os Ingleses conquista la fase regular de la Liga Gallega

Gambita en acción con el oval durante el partido del sábado en Fontecarmoa, donde se enfrentaron los dos mejores equipos de la fase regular Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC se proclamó campeón de la fase regular de la Liga Gallega al ganar el sábado en el estadio de Fontecarmoa al Crat Coruña por 32-30 en un gran partido. Un ensayo de Piraña con la transformación de Eire en la última jugada dio la victoria al equipo de David Lema, que acaba la liga con 64 puntos, uno más que los coruñeses.

Los vilagarcianos se medirán ahora en las semifinales del play-off al Kaleido Universidad de Vigo, en una eliminatoria que comenzará en dos semanas en la ciudad olívica y se decidirá en la capital arousana. En juego estará el ascenso a División de Honor B, una vez que la Federación Española dio luz verde la próxima temporada a la creación de un cuarto grupo en esta categoría, por lo que gallegos, asturianos y castellanoleoneses quedarán encuadrados en el del noroeste penínsular.

El ganador de la otra semifinal del play-off, que jugarán Campus Universitario de Ourense y el subcampeón Crat logrará la otra plaza de ascenso.

Os Ingleses RC logró el sábado redondear su primer gran objetivo de la temporada al ganar la liga regular. Lema alineó de inicio a Fran, JJ, Rianxo, Hache, Alejo, Prado, Piraña, Gambita, Iguana, Chuco, Javi Torres, Javi Amor, Eire, Sergio y Bosnio. También jugaron Gala, Róber, Cilin, Manuga, Manolo, Amaro, Roxo y Wichita. El partido fue sumamente igualado y durante bastantes fases mandaron en el marcador los coruñeses, que empezaron anotando con seis puntos al pie y un ensayo. “A pesar de lo que decía el marcador, las sensaciones que teníamos eran buenas”, explica Lema.

Os Ingleses mostró orden para atacar, llevando el oval fuera para progresar con las alas. Si bien, los locales también cometieron errores en la recepción de patadas, lo que originó que no solo no pudieran montar buenas contras, sino que permitió a Crat sacar golpes de castigo e incluso ensayos. “Es algo en lo que tenemos que mejorar”, reconoce el técnico. Os Ingleses siempre se mantuvo con opciones en el partido porque se sostuvo en su juego. “Jugamos con más poso y seguridad”.

Empujados por el buen ambiente en la grada, los locales llegaron con opciones al final, logrando los puntos con los que voltearon el marcador de un duelo igualado en el que ambos equipos convirtieron cuatro ensayos.

Después de 15 partidos y una única derrota, curiosamente en A Coruña con el propio Crat, Os Ingleses acaba como mejor equipo de la fase regular y ya pone el foco en el play-off por el título. Su próximo objetivo es eliminar al cuarto clasificado, Kaleido Vigo, y ascender. a División de Honor B. Después espera disputar la final, que será a partido único, y hacerlo en casa, tratando de coronarse como el mejor equipo masculino del rugby gallego en la actualidad.