El Villalonga saca la ‘manita’ al Umia en el derbi en San Pedro

Carramal intenta un disparo Gonzalo Salgado

El sol volvió a salir en San Pedro. El Villalonga FC se llevó el derbi ante el Umia CF por un asoballante 5-0, que evidenció una vez más las carencias del equipo de Barrantes, para el que Cavani fue el jugador más desequilibrante.

Los celestes consiguieron sentenciar por la vía rápida, yéndose al descanso con un 3-0, con doblete del goleador Capelo incluído. Los cambios en la segunda mitad dieron algo de vitalidad a los visitantes, pero poco pudieron hacer ante la firmeza de los de Lázaro en un partido en el que llegó a debutar el juvenil Dani bajo palos.

Los de Ramiro Sorbet comenzaron moviendo el balón sobre el verde vilalongués, pero la primera ocasión de peligro la firmó el Villalonga. Tras un pase filtrado de Manu Bugallo a Barbosa, los celestes forzaron el córner, en el que un remate de Romay se fue fuera por muy poco. Los locales volvieron a golpear con una galopada de Carramal, cuyo tiro se fue muy cerca de los palos de Eloy.

Los de Lázaro no perdonaron. Con poco, desajustaron las líneas defensivas del Umia, y es que tras un saque lateral, Barbosa recibió a la izquierda del área para disparar a puerta casi vacía tras engañar a Eloy con la dirección del tiro.

En una recepción a la frontal del área, Capelo puso en pie a San Pedro con un golazo cruzado que firmaba el segundo tanto en diez minutos. Los de Lázaro seguían asoballando en el área a los de Sorbet, que buscaban volver a salir con balón a través de acciones paradas.

Óscar disputa un balón con Jonatan Gonzalo Salgado

Capelo tuvo el 3-0 a sus pies al ecuador de la primera mitad, en un mano a mano con Eloy que el portero terminó despejando con la pierna. En la acción inmediata, Cavani puso el centro perfecto tras una galopada por la banda, pero Manu Bugallo llegó antes al despeje.

Los celestes volvían a insistir en el área rival con dos jugadas seguidas. En la primera, con un disparo de Óscar desde la frontal tras una recepción de balón filtrado por Carramal.

En el rechace, Capelo disparó desde el borde del área, pero el tiro se fue por encima de los palos. Los de Sorbet trataban de ajustar sus líneas defensivas para minimizar el daño que hacían los locales en el área. En una acción de córner, Capelo remató de cabeza para poner el tercero en el electrónico.

Segunda mitad

Tras el descanso, Ramiro Sorbet comenzó a mover el banquillo en busca de dar la vuelta a un resultado difícil de remontar. Así, Pedro y Joseph entraron al césped de San Pedro. Los locales seguían estando cómodos con balón. En un segundo balón que atrapó Cavani, los de Barrantes consiguieron acercarse al área.

El 11 puso el balón para Guillán, que cedió a un Xabi Ares que sobrevivió a la presión de tres jugadores para devolver a Cavani. A pesar de que el ex celeste salió en velocidad, Mateo fue más rápido para cortar la posible acción de peligro.

Roberto Lázaro durante el encuentro Gonzalo Salgado

Lázaro dio entrada a Lucky y Martín para dar descanso a Capelo y Maykel. En un robo de balón, Lucky volvió a poner contra las cuerdas a la defensa visitante, pero un certero Samu Acha aguantó el tipo ante la presión del 19. Por el Villalonga, Berni puso un centro perfecto desde la frontal, pero nadie llegó al remate.

Luego de un balón sacado desde atrás por Manu Bugallo, Martín se coló en el área para disparar y hacer sacar a Eloy una gran mano, pero en el rechace, Borja Sáez solo la empujó para poner el 4-0 Lucky consiguió meterse en el área y girar el balón ante la presión de los defensas para disparar desde el centro del área a la derecha.