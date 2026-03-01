El Villalonga espera en San Pedro a un Umia que llega necesitado de puntos

Roberto Lázaro durante un partido Gonzalo Salgado

El Villalonga FC comienza el mes de marzo con un derbi a las 17:00 horas en San Pedro. Los de Lázaro esperan a un Umia con urgencias en un duelo en el que los celestes llegan lastrados por las lesiones y la baja de Álex Fernández por ciclo de tarjetas.

Si estarán disponibles de nuevo para el entrenador Borja y Óscar, que fueron baja por sanción en la pasada jornada ante la Cultural Areas por sanción. "Sabemos que ven un Umia fortalecido anímicamente por facer catro dos últimos seis puntos e que ven de ganar en Porriño", señala el entrenador del Villalonga FC.

El Umia se encuentra en el último puesto de la tabla clasificatoria de Preferente Sur con 14 puntos. Ahora mismo, para salir del descenso necesitaría once puntos, por lo que se vuelve vital seguir sumando de tres para rescatar 'in extremis' la categoría.

"Nos derbis as clasificacións non son tan importantes e pódese decidir todo por pequeños detalles, pero amén estamos nun bo momento anímico e físico", recalca Lázaro. En las últimas cinco jornadas, el combinado celeste lleva tres empates y dos victorias, que le sitúan así en décimo lugar con 32 puntos.

"Estamos sendo competitivos, cada vez somos un equipo máis sólido e serio, en San Pedro queremos seguir sumando de tres", insiste el técnico del Villalonga FC. En el papel de locales, los celestes llevan seis victorias, tres empates y dos derrotas, así como 22 goles a favor y 13 en contra.

"Chegamos nunha boa dinámica, queremos seguir acercándonos á zona alta da tabla, eles van a competir e usan moi ben as súas armas, polo que teremos que estar atentos e facer o partido que temos traballado", recalca Lázaro.