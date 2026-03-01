Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga espera en San Pedro a un Umia que llega necesitado de puntos

El derbi será hoy a las 17:00 horas

María Caldas
01/03/2026 07:00
Roberto Lázaro durante un partido
Roberto Lázaro durante un partido
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Villalonga FC comienza el mes de marzo con un derbi a las 17:00 horas en San Pedro. Los de Lázaro esperan a un Umia con urgencias en un duelo en el que los celestes llegan lastrados por las lesiones y la baja de Álex Fernández por ciclo de tarjetas. 

Si estarán disponibles de nuevo para el entrenador Borja y Óscar, que fueron baja por sanción en la pasada jornada ante la Cultural Areas por sanción. "Sabemos que ven un Umia fortalecido anímicamente por facer catro dos últimos seis puntos e que ven de ganar en Porriño", señala el entrenador del Villalonga FC.

El Umia se encuentra en el último puesto de la tabla clasificatoria de Preferente Sur con 14 puntos. Ahora mismo, para salir del descenso necesitaría once puntos, por lo que se vuelve vital seguir sumando de tres para rescatar 'in extremis' la categoría. 

"Nos derbis as clasificacións non son tan importantes e pódese decidir todo por pequeños detalles, pero amén estamos nun bo momento anímico e físico", recalca Lázaro. En las últimas cinco jornadas, el combinado celeste lleva tres empates y dos victorias, que le sitúan así en décimo lugar con 32 puntos. 

"Estamos sendo competitivos, cada vez somos un equipo máis sólido e serio, en San Pedro queremos seguir sumando de tres", insiste el técnico del Villalonga FC. En el papel de locales, los celestes llevan seis victorias, tres empates y dos derrotas, así como 22 goles a favor y 13 en contra. 

"Chegamos nunha boa dinámica, queremos seguir acercándonos á zona alta da tabla, eles van a competir e usan moi ben as súas armas, polo que teremos que estar atentos e facer o partido que temos traballado", recalca Lázaro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina