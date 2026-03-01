El Sigaltec no pudo detener el talento anotador del filial lucense

El Sigaltec no pudo sorprender esta vez al filial del Breogán como sucedió en la primera vuelta en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Sigaltec perdió claramente en Lugo 102-85 ante el Estudiantes en un partido en el que gran parte de sus opciones se le escaparon en el segundo cuarto, ya que se fue al descanso 18 puntos abajo tras no haber podido frenar el demoledor ataque del filial, que volvió a demostrar que su situación en la tabla no reflejaba todo su potencial.

En Lugo el equipo vilagarciano no sólo encajó su quinta derrota seguida, que le mantiene en descenso, también se dejó el average particular a pesar de que no bajó los brazos en la segunda parte cuando se vio, varias veces, muy lejos de un rival directo en el marcador.

El Sigaltec aguantó el tipo en el primer cuarto al filial ACB en el Pazo do Deportes de Lugo. Se jugó a toda pastilla, con un ritmo anotador muy alto y ambos buscando el aro a las primeras de cambio de cada ataque. Un contexto que favorece las características de los jugadores que entrena Luis Gabín, pero también las de unos jóvenes jugadores elegidos que forman parte de la cantera de un club de élite, con fundamentos físicos y técnicos para sentirse muy cómodos y sacar ventajas en el uno contra uno jugando de cara al aro.

Al Sigaltec le costó mucho frenar en defensa todo ese caudal que posee el filial, pero se mantuvo cerca en el marcador en el primer cuarto porque los locales no acertaron en el tiro exterior (1/5 en triples) y Jorge Rodríguez mostró mucha determinación para irse hacia canasta y anotar en varias ocasiones. Así, el primer parcial se cerró 25-23, aunque la sensación era que el Sigaltec no iba a poder aguantar el intercambio de golpes.

Más si cabe cuando los lucenses elevaron su acierto en el tiro exterior. Un triple de Palomares y una canasta del base Pedro Fernández obligó a Gabín a parar el partido, temiéndose lo que les venía encima. El filial empezó a meterlo todo desde fuera. Fueron cuatro triples seguidos. Ni el regreso a pista de Óscar Castaño y Jorge Rodríguez pudo frenar la inercia positiva de los locales, que eran un vendaval ofensivo. La diferencia se disparó. Fueron 34 los puntos que anotaron los lucenses en el segundo cuarto para irse al descanso con 59. Demasiado para un Sigaltec que no tuvo demasiado acierto en el triple (3/13 en la primera parte) y también falló alguna que otra canasta fácil debajo del aro. Su anotación se quedó en 41 puntos al descanso, por lo que 18 abajo la segunda parte se presentaba ya muy compleja.

El Sigaltec se comportó como un equipo, tratando de remar jugada a jugada, Empezó bien con los triples de Kovac y Mateo Bello, pero el filial dio respuesta desde ambas esquinas, con el exobradoirista Iker Sama demostrando su capacidad para ver el aro muy grande. La diferencia volvió a instarse en las dos decenas y el Sigaltec trató de protegerse alternando defensas.

Así fue discurriendo el partido hasta que en el último cuarto los visitantes consiguieron ponerse a 14 tras un triple de Miguel Gil (84-72), pero el Estudiantes no se dejó sorprender y volvió a encontrar el camino fácil a canasta ante la falta de dureza de los arousanos, por lo que superó los cien puntos y no temió en ningún momento por el resultado.

El Sigaltec cae al penúltimo puesto con seis victorias, las mismas que tienen Navia y Bosco Salesianos, una más que Obradoiro Ames. Restan seis partidos y los números aún salen, pero hay que ganar ya. La próxima oportunidad será en el Sara Gómez ante el Betanzos. .