Diario de Arousa

Deportes

El Portonovo da un golpe de autoridad en la zona noble

Los de Minso vencieron al Porriño Industrial gracias a un gol de Tymo

María Caldas
01/03/2026 12:26
Los jugadores celebran en Porriño
Los jugadores celebran en Porriño
Cedida
El Portonovo SD sumó un nuevo triunfo de prestigio para mantenerse en la zona noble de Preferente Sur. Los de Minso ganaron por 0-1 en su visita al Porriño Industrial gracias a un gol de Tymo al inicio de la segunda mitad. 

El primer tiempo se caracterizó por la igualdad con y sin balón de ambos equipos, aunque los visitantes mantenían más el dominio del juego. Los locales buscaban llegar en profundidad por la banda. Así les llegó una ocasion clara en un centro que remata Amador haciendo Dadín una muy buena parada. 

El Portonovo tuvo una ocasión tras una buena jugada colectiva que finaliza Tymo y se va fuera por por poco, a la que siguió otra de muy parecida de Carlos Martínez. La última ocasiones de los visitantes antes del descanso fue un  remate de Lezcano tras un buen centro de Juan Barbeito. 

La segunda parte empezó muy bien para el Portonovo, con dos ocasiones claras en apenas cinco minutos. A la tercera, tras un saque de Dadín, Dieguito controla el balón y filtra un pase preciso al espacio que Tymo lo aprovecha para batir al portero con un buen tiro.

En los últimos minutos de partido, el Porriño obligó a los visitantes a encerrarse en el área, ya que acumularon mucha gente arriba para buscar situaciones de centro remate que los de Minso fueron capaces de contrarrestar.

