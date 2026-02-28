Mi cuenta

Deportes

"Siempre salimos a intentar ganar y esta vez no va a ser menos", dice Tiko

El atacante del Juventud Cambados confía en poder dar la sorpresa hoy ante el Compostela, a las 17:00 horas en Burgáns

María Caldas
28/02/2026 07:45
CAMBADOS BOIRO
Tiko disputa un balón en el derbi ante el Boiro
Mónica Ferreirós
El Club Juventud Cambados vuelve al ring hoy a las 17:00 horas. Los de Pénjamo no tienen descanso, y es que Burgáns vuelve a ser escenario del enfrentamiento entre los cambadeses y el líder, la SD Compostela, ya que el partido que se tendría que haber disputado el pasado ocho de febrero no pudo llevarse a cabo por las incidencias climatológicas.

Uno de los aspectos en los que el Juventud Cambados espera alzar el vuelo pasa por su faceta goleadora. Hasta ahora, el combinado de Pénjamo se encomendaba al acierto de Diego Iglesias, y en estos últimos enfrentamientos, el técnico viene apostando por Iglesias, Gregor y Tiko como referencias ofensivas, con el objetivo de incomodar más a los defensas.

CAMBADOS BOIRO
Tiko defiende un balón ante Mario Romero
Mónica Ferreirós

“Estamos con ganas, el vestuario está muy unido, tenemos mucha ilusión, hace años que no venía el Compostela a Burgáns. Nosotros siempre salimos a intentar ganar los partidos y hacerlo lo mejor posible y esta vez no va a ser distinto”, comenta Tiko.

CAMBADOS BOIRO

“Estamos más conectados, creamos alguna ocasión pero nos falta ese último golpe en tres cuartos para poder hacer gol. Con trabajo y tal y como lo estamos haciendo, al final va a acabar entrando”, destaca el atacante del Cambados, consciente de que el encuentro va a ser muy complicado por la plantilla que tiene el rival.

“Creo que atrás estamos siendo un bloque muy defensivo y lo estamos haciendo bastante bien, a ellos también les va a costar. No sentimos presión como tal, pero siempre te gusta ganar en casa, y más delante de tu gente, tenemos el apoyo de la directiva y del cuerpo técnico, estamos muy arropados”, dice Tiko.

CAMBADOS BOIRO
Tiko conduce un balón en el derbi
Mónica Ferreirós

El Compos llega a Burgáns con una derrota a cuestas, mientras que los cambadeses empataron a cero en la pasada jornada. “Necesitamos sumar tres puntos, se lo vamos a poner complicado. No nos gusta vernos en esta situación, pero tenemos que seguir en esta línea para mantener la categoría, que es el objetivo”, señala el nueve cambadés. “Quedan muchos partidos de la segunda vuelta y de momento no estamos en un hoyo”, recalca.

