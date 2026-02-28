El Sigaltec CLB recupera efectivos para su visita de mañana al Lugo

Luis Gabín durante un partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB pone rumbo a Lugo para medirse al Estudiantes Lugo Ría de Galicia mañana a las 19:00 horas. Los de Luis Gabín buscan reencontrarse con la victoria a domicilio, después de ceder la pasada jornada por 79-69 en su visita al Navia.

Las malas noticias vuelven a caer para el combinado vilagarciano con respecto a las lesiones, y es que el golpe en el hombro que llevó Álvaro en el pasado partido le tendrá fuera.

Por otro lado, Aarón Monteagudo y Mateo Bello se encuentran mucho mejor, y el golpe del tobillo de Miguel, también ante el Navia, parece que no conllevará la baja del jugador para el partido de mañana. “Iremos viendo en función de las sensaciones que tengan si pueden llegar al partido o no, poco a poco vamos recuperando gente”, comenta Gabín.

“Ellos llegan en un buen momento de la temporada, llevan un mes ya con toda la plantilla disponible después de que tuvieran problemas de lesiones a principio de temporada. Se les nota que están con buen ritmo”, señala el técnico del Sigaltec CLB. Lo cierto, es que en los dos últimos partidos que jugaron en casa, ganaron de forma contundente a Chantada y Marín.

“Son un equipo que está subiendo el nivel competitivo, pero están abajo como nosotros y mientras tanto, van a tener presión”, recalca Gabín. Los vilagarcianos esperan poder plantear un partido duro, que sea largo y en el que los locales no puedan coger mucha velocidad.

Los ojos de la defensa del Sigaltec CLB han de estar puestos en Iker Sama, el principal tirador del equipo lucense, que puede hacer que el enfrentamiento discurra con una alta diferencia de puntuación.

“Tienen una fuente de anotación estable, su ala-pívot, Andrii Sytar, ya nos hizo mucho daño aquí en casa. Tenemos que estar sólidos en defensa y acertar en ataque”, dice.