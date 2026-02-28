El Mariscos Antón Cortegada da un nuevo golpe de autoridad en casa

Iversen conduce un balón en el enfrentamiento Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada vivió otra tarde mágica en el Sara Gómez. Las de Manu Santos vencieron por un 88-54 al Aceites Abril ADBA Sanfer en el Sara Gómez, consiguiendo así la tercera victoria consecutiva en casa, esta vez con 34 puntos de ventaja sobre un rival directo en la clasificación. Un enfrentamiento en el que, de nuevo, Cris Loureiro fue determinante para las locales, haciendo 24 puntos que la convirtieron en la máxima anotadora del partido.

Las vilagarcianas lograron una victoria por la vía rápida, y es que en los primeros minutos del enfrentamiento exhibieron su mejor baloncesto sobre el parqué del Sara Gómez, capaces de mantener el ritmo intenso que exigía el enfrentamiento, y muy concentradas en la zona defensiva.

Las de Manu Santos lograron irse al descanso con un electrónico de 57-27, después de mantener el dominio absoluto del rebote, y de mostrarse agresivas a la hora de acercarse a la pintura.

El acierto en los lanzamientos fue otro de los puntos fuertes de un Mariscos Antón Cortegada que, aunque vivió un segundo cuarto en el que el parcial no reflejó del todo su nivel sobre la pista, se ponía 30 puntos por encima de un rival directo como Sanfer cuando todavía quedaba toda la segunda mitad por delante en el Sara Gómez.

El encuentro en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

Ezumah se sumó al gran acierto que encabezó Cris Loureiro durante todo el partido, siendo una pesadilla para la defensa visitante. Ambas se convirtieron en las referencias ofensivas de un Cortegada que no se conformaba. Así, con un cómodo electrónico, Manu Santos aprovechó para activar la rotación, aportando así frescor en las piernas locales, y dejando noqueadas a las de Avilés.

Después del descanso, el partido siguió en la misma línea que en los dos primeros cuartos. Las visitantes no fueron capaces de darle la vuelta al juego de un Cortegada que se impuso desde el principio, cortando muy bien a Sara Fraile en posición, y muy atentas también a Janssen.

Con el fin de evitar una sangría todavía mayor, las de Avilés intentaron reforzar su defensa zonal para evitar más posesiones de las de Manu Santos, muy certeras en ataque y en tiro exterior. En los minutos finales, sumar puntos se convertía en un objetivo poco realista, cerrando el duelo con un duro 88-54.