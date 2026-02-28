"El equipo tiene mucha ambición y creemos en nuestra propuesta", dice Charly

Charly disputa un balón con Rocha en el encuentro ante el Tyde FC Mónica Ferreirós

El Portonovo SD visita hoy a las 19:30 horas al Porriño Industrial, el tercer clasificado de Preferente Sur con 41 puntos. Los de Minso, por su parte, mantienen la quinta plaza y buscan volver a la senda de la victoria tras el empate de la pasada jornada ante uno de los rivales más duros de la categoría.

Como local, el Porriño lleva cinco victorias, tres empates y tres derrotas, así como 21 goles a favor y 17 en contra. El Portonovo, como visitante, acumula cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Asimismo lleva 19 goles a favor y 20 en contra.

Para esta segunda vuelta, Minso recuperó a Carlos Martínez, ‘Charly’, una de sus piezas principales en la sala de máquinas. “Estamos muy bien, el equipo, a pesar de los dos últimos resultados, tiene mucha ambición y seguros de lo que estamos haciendo”, comenta el portonovés.

Charly defiende un centro de cabeza Mónica Ferreirós

“No nos marcamos nunca el objetivo del play-off, siempre vamos pensando en el partido que toca cada semana. Los resultados llegarán, yo personalmente nunca me puse como objetivo tener que ascender ni nada, el trabajo da sus frutos”, señala Charly en la previa del partido.

Ahora, la visita al tercer clasificado puede suponer un golpe de autoridad en la zona noble de Preferente Sur. “Va a ser importante tener plena confianza en el trabajo que hacemos, porque es lo que nos ayudará para conseguir la victoria”, dice el medio.

Reforzados en el último tercio del campo, los de Minso se sienten seguros del equipo que conforman a día de hoy. “Yo en la primera vuelta no pude jugar contra ellos, pero son chavales jóvenes con mucha ambición que creen en lo que hacen”, asegura Charly. “Nosotros creemos en lo que proponemos. A nivel personal me veo mejor, me ayudaron mucho todos mis compañeros”, explica el joven.