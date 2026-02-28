El Cortegada busca la tercera victoria seguida en casa ante el Sanfer

Gara Jorge defiende un balón en el duelo ante Maristas Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada recibe hoy a las 19:30 horas en el Sara Gómez al Aceites Abril Adba Sanfer, en un encuentro en el que las de Manu Santos pretender alargr su buena racha como local para asegurarse la zona de play-off después de ganar los dos partidos del pasado fin de semana, ante Maristas y Manresa.

El conjunto arousano afronta uno de los compromisos más exigentes instalado en la zona noble de la clasificación al ocupar la cuarta posición con 13 victorias y seis derrotas, mientras que las asturianas se sitúan justo un puesto por detrás, sextas, con un balance de once triunfos y ocho derrotas. Un partido que tendrá un impacto directo en la pelea por el play-off.

Las visitantes están peleando por la zona de puestos de ascenso, con jugadoras muy destacadas como Sara Fraile o la danesa Emilia Gudmand, que pueden generar mucho peligro a las vilagarcianas. “Creo que son un equipo que tiene un muy buen quinteto”, comenta Manu Santos.

Asimismo, el Sanfer cuenta con una tiradora americana, Taylo Janssen, que tiene un gran tiro de tres, por lo que la defensa se volverá una de las piezas claves para el Mariscos Antón Cortegada.

“Es un equipo sólido, con un sistema de juego muy consolidado”, recalca el entrenador del equipo vilagarciano. En el partido de ida, las vilagarcianas consiguieron frenar sus principales referencias ofensivas, ganando el enfrentamiento con seis puntos de ventaja.

“Tenemos que intentar sacar nuestras ventajas y nuestro ritmo de juego, pero sobre todo mostrar un buen nivel defensivo”, destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada. Las de Mau Santos demostraron ser un equipo fiable en defensa, especialmente ante equipos fuertes, como se vio en el duelo ante el Maristas Coruña.

Con la competición entrando en su fase decisiva, el Cortegada busca sumar un triunfo de peso en el Sara Gómez que le permita consolidarse en los puestos altos.

Las claves del partido

El Sanfer viene demostrando en los últimos partidos que se trata de un rival incómodo, con un buen tiro exterior gracias sobre todo a Janssen, además de conseguir elevar los partidos a un altísimo nivel competitivo. “Es un partido importantísimo para nosotras, como una final, queremos conseguir la tercera victoria consecutiva en casa”, señala Manu Santos.

“Ellas vienen de ganar en la jornada pasada y tienen jugadoras muy físicas como Ugochukwu”, destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada, que enfrenta el tercer partido en el Sara Gómez con la mira puesta en llegar lo más alto posible.