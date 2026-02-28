El Cambados tutea al líder y suma un meritorio empate

Gonzalo disputa un balón ante la presión de los compostelanos Gonzalo Salgado

Salió el sol en Burgáns. El CJ Cambados recibió al líder SD Compostela en un partido en el que los locales merecieron más, aguantando la presión inicial de un combinado que se queda con solo tres puntos de ventaja en el liderato.

El bloque de Pénjamo firmó un empate a cero demostrando el paso adelante que dieron, sobresaliendo sobre todo en el partido figuras como Tiko en ataque, o Tavares en la defensa.

Antes de comenzar el partido, el presidente del Cambados, Eladio Oubiña, quiso recibir a varios de los jugadores que integraron el velero amarillo hace 35 años, cuando la SD Compostela visitó por última vez el Municipal de Burgáns. Entre los presentes en el campo, junto con el alcalde, Samuel Lago, y la edil de Deportes, Noelia Gómez.

El primer aviso lo dio el Compostela, con un balón filtrado desde atrás de Riki Mangana para Armental, a quien Alberto Lago frenó en una buena acción defensiva. Los visitantes no tardaron en empezar a sentirse cómodos con balón. Una acción ensayada entre David Rosón y Parapar tras una falta en la frontal del área, hizo que Conde tuviera que realizar su primera intervención en el encuentro.

Los aficionados en Burgáns Gonzalo Salgado

A los de Pénjamo les resultaba muy complicado pasar al último tercio del campo, y es que los de Secho estaban obligando al combinado local a encerrarse en su área. Mientras, el Cambados esperaba poder salir al contragolpe aprovechando la velocidad de Tiko en punta de ataque, que rendía una ardua batalla con Pablo Crespo. El Compos volvía a insistir por la banda, pero una patada de Anxo impidió que el esférico llegase al centro del área para poder rematar.

"Siempre salimos a intentar ganar y esta vez no va a ser menos", dice Tiko Más información

En una acción de contragolpe tuvo la primera llegada de peligro el Cambados. Tras una recuperación de balón de Zalo, que subió por la banda derecha, puso el balón para André, que ganó la espalda a la defensa compostelana para poner el balón en el área de Cobo, pero ni Tiko ni Diego llegaron al remate.

Los cambadeses volvían a pasar del tercio del campo con una galopada de Tavares por la izquierda, que filtró el balón para Diego Iglesias, que logró meterse en el área, pero Diego Uzal forzó el córner.

Armental tuvo el 1-0 para el Compos pasado el ecuador de la primera mitad, tras una recepción de balón lateral, con un disparo que cruzó por debajo de las piernas de Maceira para acabar en las manos de David Conde.

El Cambados firmó un empate a uno Gonzalo Salgado

Los locales reaccionaron con una falta lateral que atajó con una gran mano Álex Cobo. Diego Iglesias y Tavares engañaron a los compostelanos con un centro del 12 amarillo que estuvo cerca de adelantar a los locales.

Los de Pénjamo comenzaban a insistir en el área rival. Así, en un robo de balón de Anxo, Tiko recibió por la banda pero puso el centro demasiado largo una vez en el área. Álex Cobo volvía a salvar al Compostela con el descanso llamando a la puerta.

Diego Iglesias robó un balón en la frontal del área para salir al contragolpe, apoyado en Alberto Lago, que disparó a bocajarro para obligar a Cobo a sacar una mano mágica.

En el rechace, Brais Parada intentó girar el balón para enchufarla, pero la presión de Rosón y Uzal hizo que el jugador del Cambados acabase provocando falta. Burgáns se puso en pie cuando en un pase de Anxo para Diego Iglesias, este remató fuera por milímetros.

Los aficionados compostelanos se hicieron notar Gonzalo Salgado

Segunda parte

Tras el descanso, Secho comenzó a mover el banquillo, sacando a Maceira y Mangana del campo para dar entrada a Samu y Aarón. La segunda mitad comenzó agitada por la aparición del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

A pesar de que los compostelanos trataban de imponer su juego, los de Pénjamo no permitían que estuviesen cómodos en la circulación de balón. A diferencia del inicio del encuentro, los cambadeses llegaban con mayor facilidad al último tercio.

El Compostela volvió a avisar tras una falta lateral lanzada por Parapar, en la que un sublime Tavares despejó con la cabeza para impedir el remate. Secho siguió dando paso a piernas frescas, dando descanso a Armental y Rosón para dar paso a Charly y Cañi.

Tiko fue una de las figuras del partido Gonzalo Salgado

A escasos minutos de su entrada, Cañi disparó una falta en la frontal que fue directa a las manos de David Conde. Los de Pénjamo volvían a sudar en su área. Y es que con los cambios, el Compostela volvió a dominar en tres cuartos. Tras una falta sobre Tiko al borde del área, Diego Iglesias lanzó una falta que se fue fuera por muy poco.

Tiko volvió a llegar al área, en la que Burgáns clamó contra el colegiado, ya que Uzal le llevaba agarrado. A pesar de que el nueve local consiguió filtrar el esférico al área, la defensa visitante cortó la acción.

En los últimos diez minutos del encuentro, los de Pénjamo estaban teniendo más llegadas al área, pero el Compostela cerraba muy bien los espacios para evitar que pudiesen transitar con balón. En un aturullo en el área tras una acción de córner, el Compos buscó el gol raso, pero David Conde reaccionó a tiempo para atrapar el esférico en el área.

Lejos de bajar los brazos, el Cambados siguió compitiendo contra viento y marea, pero por más que insistió, no logró sumar de tres ante el líder.