El Cambados sale a la caza del líder tres décadas después

El Cambados empató la pasada semana con el Boiro Mónica Ferreirós

El Club Juventud Cambados vuelve al ring hoy a las 17:00 horas. Los de Pénjamo no tienen descanso, y es que Burgáns vuelve a ser escenario del enfrentamiento entre los cambadeses y el líder, la SD Compostela, ya que el partido que se tendría que haber disputado el pasado ocho de febrero no pudo llevarse a cabo por las incidencias climatológicas.

La última vez que se enfrentaron el Cambados y el Compostela fue en el 1991, en un partido que vencieron los compostelanos con un gol en propia. Hace 35 años que los actuales líderes no pisan el feudo cambadés, por lo que la expectación es máxima.

De este modo, los de Pénjamo vivirán su segundo fin de semana consecutivo como local, después de haber empatado a cero en el derbi ante el CD Boiro el pasado domingo.

Lo cierto, es que el Cambados no está atravesando su mejor momento a nivel de resultados, ya que se coloca solo un punto por encima de los puestos de descenso, por lo que dar la sorpresa ante el líder reivindicaría el buen hacer de los de Pénjamo, que ya ante el Boiro se mostraron mucho más atrevidos con balón en el último tercio del campo, incomodando así a la defensa visitante.

Los aficionados del Cambados en Burgáns Mónica Ferreirós

El Compostela, por su parte, necesita volver a sumar de tres para reivindicarse tras la dolorosa derrota por 2-1 en su visita al Silva SD. Los de Secho ocupan el primer puesto de la tabla clasificatoria de Tercera RFEF con 45 puntos, solo dos por delante del Arosa SC, que es segundo con 43.

Unos números con los que un pinchazo en Burgáns podría salir muy caro al máximo aspirante al título, que en las últimas cinco jornadas acumula dos victorias, un empate y dos derrotas. Los compostelanos llegan a Cambados con la baja de Goris, que sufre un esguince en la rodilla derecha, y es duda Damián. Asimismo, se reforzaron con la llega de Riki Mangana, que ya jugó en A Grela ocupando el centro de la zaga.

“El Cambados es un equipo fuerte en su casa, así lo dicen los números”, explica Secho, técnico de la SD Compostela. “Es un equipo que se junta bien, que trata de acumular mucha gente al lado de balón y deja pocos espacios entre líneas. Además, contraatacan muy bien”, recalca el entrenador del próximo rival del Juventud Cambados.

Por su parte, los locales llevan sin celebrar tres puntos en Burgáns desde el pasado mes de noviembre, acumulando dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas en casa, además de seis goles a favor y siete en contra.El Compostela, en el papel de visitante acumula cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, así como 14 goles a favor y 10 en contra.