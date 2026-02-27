Vilagarcía se vuelca con el 'Euro Celta'

Los peñistas en el Abanca Balaídos Cedida

La peña vilagarciana Embruxo Celeste se desplazó hasta el Estadio Abanca Balaídos para acompañar al RC Celta en otra noche europea. Los de Claudio Giráldez se medían en casa al PAOK, en un encuentro que terminó con un 1-0 gracias a un tanto de Williot Swedberg.

Los vilagarcianos vivieron en primera persona cómo el Celta de Vigo regresa a octavos de final de la UEFA Europa League nueve años después guiados por Claudio Giráldez.

Los peñistas llenaron un autobús para apoyar al 'Euro Celta', y es que ya solo 54 personas de la comarca acudieron con la peña vilagarciana. "O autobús foi cheo, e ademáis algúns foron nos seus coches", explica Guillermo González, presidente de Embruxo Celeste.

Los peñistas de Embruxo Celeste en los aledaños de Balaídos Cedida

"Sempre imos, e coma sempre, xenial. Non podemos pedir máis, levamos dous anos con alegrías, contando que temos o equipo cheo de rapaces da canteira", comenta Guillermo González.

Ahora, el 'Euro Celta' de Claudio Giráldez tendrá que verse las caras con el Olympique de Lyon en los octavos de final de la Europa League.