Villalonga y Portonovo acceden a octavos de final en la Copa Diputación

Villalonga y Portonovo ya están en octavos de final de la Copa Diputación Gonzalo Salgado

Villalonga, Portonovo y Unión Dena se clasificaron en la noche del miércoles para los octavos de final de la Copa Diputación. Los equipos de Preferente ganaron a domicilio respectivamente a Bueu y Unión Sampaio, mientras que el equipo de Primera Futgal se impuso en As Cachizas por 2-1 al Beluso, al remontar en la segunda parte con los goles de David Chan y Marcos Paz.

El equipo de Pablo Torres recibirá en octavos a un Portonovo que pasó el rodillo en el Municipal de Pontesampaio (0-7). Los goles de los arlequinados llevaron la firma de Moncho (2), Ibra (2), Gael, Tymo y Lezcano. El técnico Minso Vidal hizo debutar al portero juvenil Breixo Troncoso, que fue titular. El ganador de esta eliminatoria se cruzará en cuartos el vencedor de la que disputará el Noalla bien con el San Martín o el Campolameiro, puesto que estos equipos todavía deberán enfrentarse el próximo 10 de marzo en A Chanciña.

Por la otra parte del cuadro, el Villalonga superó su eliminatoria en Bueu al ganar 3-5 en un partido en el que llegó a ponerse 1-4 y se le complicó un poco hasta que que resolvió Lucky en el noventa. Los otros goles celestes fueron obra de Maikel (2), Álex Fernández y el propio Lukcy. En octavos de final el equipo de Lázaro visitará al Soutomaior. Mientras que en la otra eliminatoria de la delegación de Pontevedra, el Atlético Combarro espera rival del derbi local que jugarán en A Senra el miércoles a las 20.45 horas el Ribadumia y el Umia.