Sanxenxo acoge con los brazos abiertos a la élite arbitral nacional

La élite arbitral del fútbol español celebra estos dias un seminario en Sanxenxo da

Los 60 árbitros y jueces de línea de Primera División se reunieron hoy en Sanxenxo para realizar diferentes talleres de trabajo, que tuvieron el campo de O Revel como escenario de pruebas técnicas y físicas durante la mañana, y el Hotel Carlos I por la tarde como punto de encuentro para seguir con el seminario de formación por parte del Comité Nacional de Árbitros. A mediodía, todos ellos fueron recibidos en su visita guiada al Pazo de Quintáns por el alcalde Telmo Martín y por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, acompañados por la presidente de la RFGF, Pablo Prieto.

El alcalde agradeció a la Federación su elección de Sanxenxo para realizar por primera vez en Galicia este simposio. “Somos un municipio pequeño, de 43 kilómetros cuadrados y 18.000 habitantes, pero con una gente magnífica y un paisaje y una gastronomía inolvidables. Que venga la cúpula de los árbitros más importantes del mundo es un honor para este Concello”.

El alcalde Telmo Martín dio la bienvenida a los árbitros de Primera División da

Por su parte, Pablo Prieto puso en valor al estamento arbitral, agradeció la hospitalidad el alcalde, y destacó “el nuevo rumbo” que está siguiendo el CTA con el gallego Fran Soto al frente. El presidente de la federación territorial empatizó con los colegiados, “Vuestra labor cada semana es muy complicada, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también personal y familiar. Es algo que que nosotros percibimos y agradecemos. Sé que buscáis la excelencia y creo que estáis en muy buenas manos”.

El representante del Comite Nacional de Árbitros agradeció la acogida, también la buena meteorología que les recibió estos días y anunció que “amenazamos con volver” después de una productiva semana de trabajo en la que también se dieron cita en Sanxenxo los árbitros y asistentes de Segunda División.

Cerró el acto el presidente de la Española, satisfecho por traer a O Salnés este seminario y porque estuviesen presentes los representantes de los diferentes clubes de Sanxenxo, invitados por el concejal de Deportes Marcos Guisasola. Louzán se dirigió a los colegiados, cuyas decisiones están en el punto de mira cada fin de semana. “Quiero que os sintáis orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Estamos en el top 3, junto a Alemania e Italia, que más arbitros aportamos a las competiciones europeas, eso demuestra que hay confianza por parte de UEFA y esperemos que también de la FIFA para estar representados en el Mundial”.

Los representantes de los clubes de Sanxenxo también estuvieron presentes en el acto del Pazo de Quintáns da

El ribadumiense reconoció que “estamos en el momento caliente de la temporada, donde todos nos jugamos mucho, los clubes y también los árbitros para sus ascensos o descensos de categoría”. Rafael Louzán explicó que “el error es humano y forma parte de los deportistas, pero el nivel de excelencia que tenéis los arbitros españoles es para sentirse orgullosos y tenéis el respaldo del Comité Técnico”. Por último, el máximo responsable del fútbol nacional celebró esta reunión y pidió a aficionados y clubes empatía y comprensión con los colegiados. . l