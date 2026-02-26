El vilagarciano Nico Mindiola, convocado por la Selección Española Sub 14

El vilagarciano Nico Mindiola en un partido con la Selección Gallega RFGF

El joven futbolista vilagarciano Nicolás Mindiola Abal ha sido convocado por la Selección Española sub 14 para participar en una concentración la próxima semana en la localidad alicantina de Alfaz del Pi. Nico Mindiola, nacido en el 2012, milita en la actualidad en el RC Celta y se inició en el Arosa hasta benjamines. Después pasó por el Umia antes de recalar la temporada pasada en el infantil B del Celta, donde lo reconvirtieron a delantero, posición en la que ha marcado 17 goles en lo que va de temporada con el Cadete B del Celta que milita en Gallega.

Habitual de la Selección Gallega, Mindiola se estrenará ahora como internacional en la concentración que de lunes a viernes de la próxima semana en el Albir Garden Resort, donde disfrutará junto a otros 33 futbolistas convocados por el seleccionador David García Cubillo, entre los que se encuentran su compañero del Celta Mateo Quintana y el defensa del Deportivo Gael Jose, de cinco jornadas de convivencia en la que todos ellos vestirán por primera vez la camiseta de España