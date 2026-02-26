Adri Rodríguez: “Cataluña puede ser la favorira, pero va a estar muy abierto”

Adri Rodríguez posa en el entrenamiento de ayer con la Selección Gallega en Arzúa con doce balones, el mismo número de goles que lleva en liga RFGF

Adrián Rodríguez Vaz (Vigo, 29 años) es el máximo goleador de Tercera RFEF, con 12 tantos, y uno de los integrantes de la Selección Gallega que disputa este fin de semana en Terrassa la fase final nacional de la Copa Regiones UEFA. Adri representa al Céltiga en el combinado que dirige Manolo García, en el que también están Yosi Montoto, Diego Enjamio y Gonzalo Landeira del Boiro, Adrián Lombao, del Arosa y Noel Chaves, del Cambados.

Galicia se enfrenta mañana a Canarias en la primera semifinal a las 16 horas. Mientras que a las 19.30 buscarán la otra plaza en la final del domingo Navarra y la anfitriona Cataluña. Antes del último entrenamiento ayer en Arzúa y de emprender un largo viaje en autobús de noche hacia tierras catalanas, el pichichi habló de su gran momento personal, de las aspiraciones de Galicia en el torneo y también de la buena marcha del Céltiga, uno de los equipos revelación de la liga pese a su condición de recién ascendido.

¿A su edad se afronta este torneo con la misma ilusión que tienen los jóvenes con grandes expectativas de futuro?

Sí, claro. Siempre hace ilusión. Es verdad que ya tengo una edad avanzada en el fútbol, a punto de cumplir los treinta, y hay que adaptarse al viaje, la familia y el trabajo para poder ir, pero representar a Galicia hace ilusión, es una experiencia diferente. Lo único que cambiaría es el tema del viaje, pero habrá que descansar en el autobús y listo.

¿Qué referencias tienen de Canarias?

Hablamos algo en el último entrenamiento y el míster nos enseñó algunas acciones, pero como no hay demasiados partidos anteriores y pueden cambiar jugadores siempre es complicado tener referencias. Creo que nuestra idea es centrarnos más en nosotros, porque si estamos bien, creo que tenemos equipo para poder pasar.

¿El campo en Terrassa es sintético?

Sí, por lo que he podido ver es un estadio chulo y está bien para jugar.

¿Cuál de las cuatro selecciones parte como favorita?

Es difícil saberlo. Evidentemente Cataluña juega en casa, por referencias e historia puede ser la favorita, pero creo que va a estar abierto y puede pasar cualquier cosa.

¿Cómo es el ambiente en la Selección?

Muy bueno. Nos conocemos todos porque jugamos en la misma liga. En algunos casos estuvimos juntos en algún equipo. Incluso con los chicos jóvenes coincidí cuando estaba trabajando en el Celta e hice las prácticas del curso de entrenador. Todos nos conocemos y a través de los entrenamientos y concentraciones que hemos hecho desde otoño se ha ido haciendo grupo y piña. Hay muy buen equipo dentro y fuera del campo.

Adri Rodríguez es el pichichi de Tercera RFEF jugando en un recién ascendido Mónica Ferreirós

¿Se habla mucho de la liga de Tercera?

Claro. Siempre es tema de conversación, hablar de lo ocurrido el fin de semana, picándonos un poco pero de buen rollo.

Esta semana podrá vacilar a los del Estradense pero tendrá que agachar la cabeza ante Noel Álvarez, del Barco...

La semana la empezamos haciendo un buen partido en Santiago, pero se nos escapó al final pese a tener buenas sensaciones. Después ganamos al Estrandense en un partido complicado por el viento y el domingo teníamos ganar de volver a ganar en casa pero se dio un partido raro, por decirlo de alguna manera. Me tocará hablar pero no muy alto.

Si estamos bien, creo que tenemos equipo para poder pasar ante Canarias Adri Rodríguez

¿Hasta qué punto fastidia verse ahora fuera del play-off pese a que no es el objetivo del Céltiga?

Hay dos formas de encarar lo que queda de liga. Es verdad que queda poco, porque aunque son doce partidos se jugarán en nueve semanas. Ahora mismo estamos sextos, a un punto del play-off, pero también es verdad que sólo tenemos dos puntos de ventaja sobre el decimotercero. Entonces todo puedo cambiar en un partido o dos. Te puedes ver en play-off y en un par de partidos, si no ganas, pasas a estar más abajo. Hay que gestionar eso, ir partido a partido y sobre todo hacernos fuertes en casa. El próximo es contra el Cambados, que marca un poco el límite de la permanencia, por lo que es muy importante sacarlo adelante en casa. Si en abril tenemos la suerte de seguir cerca del play-off, pues habrá que mirar hacia arriba.

¿Qué les transmiten la directiva y la afición?

Ilusión. No hay ningún tipo de presión. Al vernos ahí arriba, cada vez que sales de play-off queda como un sabor agridulce o cierta tristeza. Pero somos conscientes de que somos un recién ascendido y la liga y el buen trabajo que estamos haciendo nos está llevando a esto y hay que seguir peleando y centrarnos en ganar partidos. Tenemos una plantilla larga y buena, confiamos en nosotros y en el cuerpo técnico.

La temporada pasada hizo 26 goles y en esta lleva 12, por lo que ya ha superado la cifra que marcó en todas sus otras temporadas en la categoría con Alondras, UD Ourense, Choco y Bouzas. ¿Qué le dan en A Illa que no le daban en otras partes?

(Risas) Pues es algo que comentaba con la familia. Estoy muy a gusto. A pesar de la distancia de desplazarme desde Vigo, ahora en Tercera con una sesión más por semana. Algo que podía ser un hándicap, sin embargo me encuentro muy a gusto en el club, con los compañeros y con el entrenador y cuerpo técnico. Siento esa confianza y me siento importante dentro del equipo, participe o no. Creo que se juntan muchas cosas, unidas a la madurez de la edad, por lo que me coge en un buen momento personal también fuera de lo que es el fútbol.

Es un orgullo representar al Céltiga con Galicia. En A Illa estoy muy a gusto Adri Rodríguez

Adri Rodríguez celebra un gol con Álex y Guille MONICA VILA

¿Está en su “prime”?

Yo diría que sí. Por continuidad y números seguramente. Creo que en los últimos tres años estoy haciendo las cosas bien y me están saliendo bien.

¿Cambiaría acabar pichichi por jugar el play-off?

Claro. El otro día marqué contra el Barco y perdimos. Yo lo que quiero es ganar partidos. Prefiero mucho más lo colectivo, se disfruta mucho más que lo individual.

¿Pero no le hace ilusión acabar como máximo goleador de la categoría? Sí, claro que me hace ilusión y ojalá se puedan juntar las dos cosas. Si me van bien es porque el equipo también lo está haciendo bien y genera ocasiones.

Prefiero jugar el play-off que acabar pichichi. Lo colectivo se disfruta más Adri Rodríguez

Si sigue así, será inevitable que suene el teléfono en verano. ¿Dejará A Illa?

Pues la verdad es que no es algo en lo que haya pensado. Quedan muchos partidos, en verano ya habrá tiempo de ver lo que pasa, pero yo estoy muy tranquilo y a gusto aquí y no tendría problema en continuar.

No recuerdo ningún jugador del Céltiga en esta selección con anterioridad...

Pues no sé si soy el primero. Para mí es un orgullo estar aquí representando al Céltiga. Ojalá pudiera haber más, vinieron a entrenar Antón y Anxo y podrían estar tranquilamente también porque tienen un nivel muy alto. Al final decide el míster y es muy difícil hacer la convocatoria porque hay mucha gente de nivel. Para mí estar aquí es un orgullo y representar a mi club