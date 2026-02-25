Jéssica Bouzas se estrena en México con una brillante victoria

La vilagarciana jugó a gran nivel y no dio opción a su oponente EFE

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el Mérida Open, el WTA 500 de México, al derrotar a la británica Heather Watson en dos sets por 6-3 y 6-1. En su séptimo partido en lo que va de temporada llegó su segundo triunfo. Importante, ya que defendía 50 puntos en el ranking tras haber superado el pasado año la primera ronda en Mérida, por lo que se mantiene en el top 50 mundial otra semana.

En la pista dura número uno del Yucatán Country Club, con una temperatura agradable por encima de los veinte grados y cierta expectación por ver en acción a la arousana, favorita número siete en el torneo, Jéssica hizo un buen primer set, sin apenas altibajos, ante la veterana británica de 33 años, con la que ya se había cruzado el pasado año, en hierba, en la localidad inglesa de Eastbourne. En aquella ocasión Bouzas Maneiro perdió en tres sets, aunque las sensaciones de su juego indicaban otra cosa, como se reflejó unos días después en Wimbledon cuando logró plantarse en octavos de final.

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en México en el WTA 500 Mérida Open EFE

Watson reapareció esta semana en el circuito después de seis meses de inactividad por una lesión en el tendón del glúteo izquierdo, pero llegaba a este duelo con el rodaje de sus dos partidos de la previa en Mérida, en los que ganó a la francesa Diane Parry y a la búlgara Lia Karatancheva. De hecho empezó mandando en el primer set (2-3), pero Jessi no se puso nerviosa y poco a poco consiguió que aflorase su juego agresivo, con derechas ganadoras desde el fondo de la pista y pocos errores.

La gallega encadenó tres juego seguidos y restó para ganar la primera manga. En su tercera bola de set, la vilagarciana presionó con el segundo saque de su rival con un gran revés cruzado que le dio el triunfo parcial por 6-3 después de 38 minutos.

A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Jugó a un nivel muy alto en el segundo set, sólida, agresiva y con confianza. Fue un rodillo y Watson no encontró la fórmula de frenar la avalancha de winners que se fue sacando la joven de Vilagarcía. En media hora liquidó el segundo set por 6-1. Saludó a su oponente, se echó un trago de agua y mostró su sonrisa. En octavos de final jugará contra la vencedora del duelo entre Magdalena Fręch y Maria Timofeeva.