Gara Jorge: “Nuestra clave es ser constantes, pensando en ir jugada a jugada”

Gara Jorge, talento canario al servicio del Cortegada por segunda temporada consecutiva, en la que promedia más de 10 puntos y casi 8 rebotes de media Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada vive un dulce momento, sobre todo después del maratoniano fin de semana que vivieron en el Sara Gómez, y en el que el triunfo ante Maristas Coruña supuso un golpe de autoridad con la canaria Gara Jorge como una figura referencia.

¿Cómo se encuentra después del maratón del fin de semana?

Muy bien, cansadas pero muy contentas con los resultados.

Se enfrentó a su antiguo equipo, ¿cómo se sintió?

Creo que fue uno de los mejores partidos que hemos hecho como equipo en toda la temporada. Hicimos lo que nos pide siempre el entrenador, Manu, de ser más constantes en los partidos, que es lo que algunas veces nos falla. La verdad, personalmente estaba pensando en ir jugada a jugada sin mirar tanto el marcador y al final fue bien.

El equipo está en una gran dinámica, ¿cómo fue enfrentar todos los cambios de este año?

Nos adaptamos bien, el grupo trabajaba mucho y es bueno. Manu es de aquí y ya conocía a algunas. Tratamos de ayudarnos entre todas, sobre todo con las nuevas, y creo que fue muy fácil. Incluso con Iversen que fue la última en incorporarse, ella puso mucho de su parte y al final tenemos un grupo muy bueno.

¿En dónde cree que está la clave de que el equipo sea tan competitivo en partidos igualados?

Es un poco lo que decía de ser constantes. Al final, los partidos reñidos se deciden por pequeñas cosas, entonces todas las jugadas que podamos tenemos que hacerlas bien y eso decidirá que el equipo que lucha más se llevará el partido. Después, el acierto o no es otra cosa, pero las ganas y el luchar es un poco lo que puede marcar la diferencia.

Tengo más confianza con mi mano izquierda, trabajamos muchas cosas Gara Jorge

¿Piensan en volver a jugar otra fase de ascenso?

Ojalá, personalmente prefiero no pensar en lo que queda, sino en que este fin de semana tenemos otro partido. No quiero pensar tan lejos ni en el final de la temporada.

¿En qué momentos de los partidos se siente más cómoda?

En general me siento bien y segura con el equipo, el entrenador también me da confianza. No hay momentos específicos, estoy concentrada en lo que tengo que hacer y en lo que me pide el técnico. No tengo problema.

Es su segunda temporada en Vilagarcía, ¿qué tal lleva la adaptación a Galicia?

Muy bien. El primer año, que estuve en Coruña fue más duro, pero cuando vine aquí el año pasado ya sí que tenía una idea. Estoy súper cómoda, me encanta Vilagarcía, su gente y el club. No tengo ninguna queja ni del club ni de la ciudad.

También vivió su aventura americana, ¿cómo recuerda esa etapa?

Fui un año después de acabar la formación, estuve en Indiana y me encantó la expericia. Fue el año del COVID y tuve que venir antes, pero aprendí un baloncesto diferente y me sirvió un montón. Cogí más confianza y aprendí inglés, no tenía ni idea y ahora tengo confianza para comunicarme.

Me encanta Vilagarcía, su gente y el club, estoy muy feliz en esta ciudad Gara Jorge

¿Recuerda algún partido que le haya marcado especialmente??

Ahora mismo se me viene a la mente el último partido de liga regular del año pasado contra Maristas, que teníamos que ganar para entrar en la fase, y no solo dependíamos de nosotras. Fue importante, al final todo se decidía a un partido y queríamos esa recompensa.

¿En qué cree que ha mejorado su baloncesto desde que llegó?

Tecnificamos por las mañanas y hacemos un montón de cosas para mejorar en recursos. Tengo más confianza a lo mejor con mi mano izquierda, incluso en tiro también, para no ser tan estático. Son varias cosas.

¿En qué momento fue consciente de que el baloncesto era algo serio en su vida?

Me dejaba llevar. Desde pequeñita estuve en un club que competía por cosas, y tenía esa ilusión quizás por jugar dónde estaba ahora, pero no fui muy consciente. Fue todo casi sin darme cuenta.

¿Qué objetivos personales se marca esta temporada?

Intentar dar un paso más en cositas que hago, en cada partido ayudar al equipo y hacerlo lo mejor que pueda.

Mirando atrás, ¿qué le diría a la Gara que empezó a jugar al baloncesto?

Que siga así, que lo está haciendo bien. Con trabajo las cosas sí que se consiguen, que no pierda la esperanza porque las cosas salen. Aquí me encanta ver el pabellón lleno.