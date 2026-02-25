El Vilagarcía apuesta por la inclusión y ya cuenta con su equipo Genuine

El equipo Genuine durante su primer entrenamiento Cedida

El Vilagarcía Sociedad Deportiva, siguiendo en su línea de inclusión, viene de celebrar el primero de los entrenamientos del que será su equipo para la Liga Genuine de cara a la temporada 2025/2026.

Trece jugadores de la comarca que ponen la primera piedra de lo que será su participación en ‘A Nosa Champions Fútbol’. Con esta iniciativa, el conjunto vilagarciano se convierte en el primer equipo Genuine de la Delegación de Pontevedra en formarse, consolidando así su apuesta por un fútbol más inclusivo y accesible para todos.

En total, serán doce los equipos que formarán la competición en la Comunidad Autónoma. Serán Racing Club Ferrol, Torre S. D, S. R. Calo, S. R. San Xoan de Calo, Ortigueira F. C., Eiris SD., Racing Club Villalbes, C. D. Lugo, Pabellón Ourense F. C., R. C. Celta de Vigo, R. C. Deportivo y Vilagarcía SD.

La competición se desarrollará por sedes, un formato que favorecerá la convivencia entre clubes y jugadores, priorizando los valores de inclusión y compañerismo siempre por encima de todo.

Asimismo, desde la entidad vilagarciana hacen un llamamiento para completar la plantilla del equipo Genuine, animando a todas las personas que les guste jugar al fútbol a sumarse a un proyecto que supone un paso significativo en la estructura del club.

¿Qué es la Liga Genuine?

La Liga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo, que La Liga desarrolla a través de su Fundación, consistente en la creación de una Liga formada por equipos del colectivo DI, personas con discapacidad intelectual, y que se inició en la temporada 2017/2018.

Los objetivos pasan por la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, así como mostrar el compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable. A raíz de esta iniciativa nacieron ligados a ella proyectos como el que ahora desarrolla el Vilagarcía SD, buscando una integración en la estructura del club.

Por el momento, no se conocen las fechas en las que el Villagarcía Sociedad Deportiva comenzará con la competición especial, algo de lo que el club espera poder informar próximamente a través de sus redes sociales. En Galicia ya existen experiencias similares dentro de fútbol adaptado, así como proyectos Genuine.

Ya en el año 2020, el RC Deportivo anunció el arranque del Dépor Genuine con participación en la liga de fútbol sala de la Federación Galega de Deporte Adaptado. Además, otros clubes no profesionales también impulsaron proyectos Genuine con una clara vocación ocupacional.