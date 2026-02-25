Mi cuenta

El Cortegada puede cerrar el sábado un mes de febrero de matrícula de honor

El partido en el Sara Gómez ante el ADBA es clave para dejar encarrilada la presencia en el play-off a falta de seis jornadas para el final

Gonzalo Sánchez
25/02/2026 12:24
El equipo de Manu Santos puede redondear el sábado un mes de febrero de matrícula de honor
El equipo de Manu Santos puede redondear el sábado un mes de febrero de matrícula de honor
Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada recibe el sábado al ADBA asturiano (19.30 horas) con el objetivo de sumar una quinta victoria seguida para redondear un mes de febrero de matrícula de honor y dejar encarrilada su presencia en el play-off de ascenso. Ganar a las avilesinadas supondría dejarlas a tres partidos y basketaverage, ya que en la primera vuelta el equipo de Manu Santos se impuso 53-60 a domicilio. Después restarían seis jornadas para la conclusión de la fase regular, por lo que la ventaja sería sustancial, aunque todavía no definitiva. 

Gara Jorge, talento canario al servicio del Cortegada por segunda temporada consecutiva, en la que promedia más de 10 puntos y casi 8 rebotes de media

Gara Jorge: “Nuestra clave es ser constantes, pensando en ir jugada a jugada”

A nivel clasificatorio, al margen de aumentar el colchón sobre los perseguidores, las vilagarcianas están metidas de lleno en la lucha por la segunda plaza, que ocupa con un triunfo de ventaja el Ibaizabal, al que el Cortegada visita en la penúltima jornada de liga y al que ganó en la primera vuelta por un punto en Vilagarcía. Con todavía dos meses de liga por delante, el técnico Manu Santos y las jugadoras no ponen el foco en la calculadora ni en la clasificación, sino en mantener el nivel de rendimiento que están dando en los últimos partidos, una vez que han ido recuperando jugadoras y el día a día ha mejorado. El Cortegada sigue inmerso en el proceso de ser mejor equipo cada semana porque todavía no ha alcanzado su techo y considera que queda mucha temporada por delante. 

Las jugadoras agradecen el apoyo de la “Escuadra Arlequinada” ante el Maristas

Las jugadoras posan con los integrantes de la Escuadra Arlequinada, el sábado
Las jugadoras posan con los integrantes de la Escuadra Arlequinada, el sábado
cedida

La “Escuadra Arlequinada”, la peña oficial del Arosa, respaldó el sábado en el Sara Gómez al Cortegada en el derbi contra el Maristas, generando un muy bien ambiente en la grada y un apoyo que agradecieron las jugadoras al final del partido. Los integrantes de la Escuadra ya estuvieron en la fase de ascenso la pasada temporada animando al equipo, que espera que se repita en el futuro. 

