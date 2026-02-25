El Cortegada puede cerrar el sábado un mes de febrero de matrícula de honor

El equipo de Manu Santos puede redondear el sábado un mes de febrero de matrícula de honor Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada recibe el sábado al ADBA asturiano (19.30 horas) con el objetivo de sumar una quinta victoria seguida para redondear un mes de febrero de matrícula de honor y dejar encarrilada su presencia en el play-off de ascenso. Ganar a las avilesinadas supondría dejarlas a tres partidos y basketaverage, ya que en la primera vuelta el equipo de Manu Santos se impuso 53-60 a domicilio. Después restarían seis jornadas para la conclusión de la fase regular, por lo que la ventaja sería sustancial, aunque todavía no definitiva.

A nivel clasificatorio, al margen de aumentar el colchón sobre los perseguidores, las vilagarcianas están metidas de lleno en la lucha por la segunda plaza, que ocupa con un triunfo de ventaja el Ibaizabal, al que el Cortegada visita en la penúltima jornada de liga y al que ganó en la primera vuelta por un punto en Vilagarcía. Con todavía dos meses de liga por delante, el técnico Manu Santos y las jugadoras no ponen el foco en la calculadora ni en la clasificación, sino en mantener el nivel de rendimiento que están dando en los últimos partidos, una vez que han ido recuperando jugadoras y el día a día ha mejorado. El Cortegada sigue inmerso en el proceso de ser mejor equipo cada semana porque todavía no ha alcanzado su techo y considera que queda mucha temporada por delante.

Las jugadoras agradecen el apoyo de la “Escuadra Arlequinada” ante el Maristas

Las jugadoras posan con los integrantes de la Escuadra Arlequinada, el sábado cedida

La “Escuadra Arlequinada”, la peña oficial del Arosa, respaldó el sábado en el Sara Gómez al Cortegada en el derbi contra el Maristas, generando un muy bien ambiente en la grada y un apoyo que agradecieron las jugadoras al final del partido. Los integrantes de la Escuadra ya estuvieron en la fase de ascenso la pasada temporada animando al equipo, que espera que se repita en el futuro.