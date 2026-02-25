El Albariño sale de descenso

Formación del Albariño que sale de descenso en Primera con su victoria en el derbi con el Cafetería Albariño Monica Ferreiros

El Albariño se llevó el derbi de la parte baja de Primera División de veteranos al imponerse el sábado en el campo de Monte da Lomba, en San Miguel, al Cafetería Vilariño por 0-2. Miguel Mallo y Santiago Piñeiro marcaron en la segunda parte para el equipo visitante, que sale de puestos de descenso, a donde cae su rival con dos puntos menos que el Albariño. El Moraña, que sigue último, consiguió un meritorio empate 3-3 en el campo del Chispa, por lo que sigue con opciones intactas de salir del pozo cuando aún quedan once jornadas para el final de liga.

En la parte alta de Primera el Rias Baixas perdió en Vilaxoán contra el Café Bar Duque (2-1), por lo que pierde la segunda plaza a manos de un Umia que venció 2-6 en A Estrada y le aventaja ahora en tres puntos. El líder Atlético Combarro no falló en O Pombal ante el Soho (1-3).

En División de Honor coge aire el Multitiendas Unamar al ganar 2-0 al Netos da Coca, por lo que se sitúa octavo con 5 puntos de renta sobre el del descenso, al que parecen condenados San Pedro y Caldas, que fueron goleadados por Chorigal (8-0) y Céltiga (5-0). Los isleños también ponen tierra de por medio con la zona peligrosa, en la que sigue estancado un Portonovo que empató 1-1 con el Xeve, segundo clasificado ahora por detrás de un Estradense que ganó 1-2 en Cuntis. El Sanxenxo, por su parte, es séptimo al ganar 5-4 al Burgo con “hat-trick” del pichichi Adrián Pujales.

En Segunda, el duelo entre los dos primeros clasificados, Racing de Cambados y Vilagarcía, acabó en empate sin goles, pero ambos se beneficieron del tropiezo del Catoira en O Revel ante la Cultural con el gol de Carlos Bouzada (1-0). En Tercera ganaron Armenteira, Vilanova y Pontearnelas, por lo que sigue la lucha a tres bandas con los tres equipos en un margen de tres puntos.