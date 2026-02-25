A Tasca plantó cara al Taragoña, un líder muy sólido en Segunda

Formación del A Tasca que marcha séptimo en la Segunda de Veteranos de la delegación de Santiago cedida

El campo de A Trinidade, en la parroquia ribeirense de Oleiros, acogió el sábado el derbi de Segunda entre el A Tasca y el líder Taragoña, que se impuso 1-2 en un partido muy nivelado que pudo caer de cualquier bando. Sergio Lojo adelantó a los rianxeiros al cuarto de hora, pero A Tasca logró empatar por medio de Sergio Abeijón y con el 1-1 se llegó al descanso. En la segunda parte llegó el tanto de Marcos Vicente para decidir un partido en el que no estuvieron los dos máximo artilleros de la categoría: Alberto Laíño en el líder (20 goles) y Vicente Pérez en A Tasca (18 tantos).

Por su parte, el Artes no falló en su compromiso ante el Decoraciones Lires al imponerse por 4-2, por lo que mantiene 8 puntos de diferencia sobre el tercer clasificado, el Rois. El Tatano Touliña consiguió una emocionante victoria en Lousame (3-4) y es quinto, mientras que A Tasca figura en la séptima plaza y el cuarto máximo realizador del grupo.

En Primera el líder Isorna sse dio un festín goleador en su partido ante el Parrillada Lousame al ganar por 0-6. Javier Abuín hizo un triplete y Ángel Vázquez un doblete, además también marcó Luis Riveiro. El duelo entre sus máximos perseguidores se saldó con victoria del Bertamiráns sobre el Bastavales, por lo que aumenta a 11 puntos la diferencia de los rianxeiros sobre el tercer clasificado, por lo que cada vez están más cerca del ascenso. Con el que también sueña el Mirador de Padín, que volvió a ganar. Esta vez al AV Esteiro por 6-2. También destacó el triunfo del Crocha por 1-2, por lo que los dos equipos de O Barbanza son quinto y sexto.

En División de Honor pinchó el líder CD Boiro en Negreira por 2-0, pero mantiene su ventaja de tres puntos sobre el segundo clasificado porque también cayó O Pino en Rodeiro. Por último, el Oasis ganó 2-0 al B&B Fisioterapia, mientras el Carreira perdió en Santiso 4-1. l