Sanxenxo se convierte en el epicentro del arbitraje español

El arbitro pontevedrés Alejandro Muñiz, sentado junto a Fran Soto, presidente del CTA, mientras los presenta el concejal Marcos Guisaola en la charla que ofrecieron ayer en Sanxenxo da

Sanxenxo se convierte esta semana en el epicentro del arbitraje español, con la celebración de diferentes actividades y pruebas del Comité Nacional de Árbitros, al reunir a los más de ciento veinte colegiados y asistentes de las dos categoría del fútbol profesional (Primera y Segunda División) por primera vez en Galicia.

Uno de ellos, el pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz, que cumple su quinta temporada como árbitro profesional en la máxima categoría del fútbol español, impartió ayer una charla coloquio en el Auditorio Pazo Emilia Pardo Bazán junto a Fran Soto, presidente del CTA. La actividad, organizada por el concejal de deportes Marcos Guisasola, tuvo una muy buena acogida y sirvió para que el árbitro de la parroquia pontevedresa de Bora explicase los detalles del arbitraje y el reglamento a los futbolistas de diferentes clubes y edades del Concello que se acercaron a escuchar su ponencia.

La charla sirvió de antesala a las dos jornadas de actividad previstas en el municipio y que tendrán el campo de fútbol municipal de O Revel y el Hotel Carlos I como epicentro. Hoy martes un total de 66 árbitros y jueces de línea de Segunda División realizarán una jornada técnica en el campo de O Revel, de 8 a 12 horas. A continuación, se desplazarán al Pazo de Quintáns para disfrutar de una visita guiada por el Centro Gastronómico Rías Baixas y, ya por la tarde, proseguir con la formación en el Hotel Carlos I. Sobre la mesa se pondrán muchas cuestiones arbitrales, entre ellas las relacionadas con las intervenciones del VAR y los criterios de interpretación que no acaban de tener claros futbolistas, clubes y aficionados.

El jueves será el turno de los 60 árbitros y jueces de línea de Primera División que repetirán jornada técnica en el campo de O Revel con posterior visita guiada al Pazo de Quintáns y jornada de formación por la tarde en el hotel. El concejal de Deportes, Voluntariado y Juventud, Marcos Guisasola, destaca el potencial de Sanxenxo para acoger eventos deportivos nacionales e internacionales. “Somos una sede ideal porque tenemos instalaciones deportivas y turísticas de calidad lo que ha incrementado la actividad de forma exponencial en los últimos años”, apunta Guisasola.