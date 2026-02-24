Los árbitros de Segunda División realizan su particular taller de trabajo en Sanxenxo
Realizaron pruebas físicas en O Revel, visitaron el Pazo de Quintáns y continuaron sus jornadas de formación en el Hotel Carlos I
Sanxenxo es la capital nacional del arbitraje profesional esta semana. Hoy martes los 66 árbitros y jueces de línea de Segunda División realizaron una jornada técnica en el campo de O Revel por la mañana, antes de desplazarse al Pazo de Quintáns para disfrutar de una visita guiada por el Centro Gastronómico Rías Baixas, donde estuvieron acompañado por el alcalde Telmo Martín. Esta tarde prosiguieron sus reuniones y jornadas de formación con el CTA en el Hotel Carlos I.
El jueves será el turno de los colegiados de Primera División, con un total de sesenta profesionales de los 60 árbitros que también realizarán una jornada técnica en el campo de O Revel por la mañana, antes de la posterior visita guiada al Pazo de Quintáns y jornada de formación por la tarde.