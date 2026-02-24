Mi cuenta

Los árbitros de Segunda División realizan su particular taller de trabajo en Sanxenxo

Realizaron pruebas físicas en O Revel, visitaron el Pazo de Quintáns y continuaron sus jornadas de formación en el Hotel Carlos I

Gonzalo Sánchez
24/02/2026 18:56
Los árbitros de Segunda División visitaron esta mañana el Pazo de Quintáns.
Los árbitros de Segunda División visitaron esta mañana el Pazo de Quintáns.
Sanxenxo es la capital nacional del arbitraje profesional esta semana. Hoy martes los 66 árbitros y jueces de línea de Segunda División realizaron una jornada técnica en el campo de O Revel por la mañana, antes de desplazarse al Pazo de Quintáns para disfrutar de una visita guiada por el Centro Gastronómico Rías Baixas, donde estuvieron acompañado por el alcalde Telmo Martín. Esta tarde prosiguieron sus reuniones y jornadas de formación con el CTA en el Hotel Carlos I.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ejerció de anfitrión con los miembros del Comité Nacional y los árbitros de Segunda División
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ejerció de anfitrión con los miembros del Comité Nacional y los árbitros de Segunda División
cedida

El jueves será el turno de los colegiados de Primera División, con un total de sesenta profesionales de los 60 árbitros que también realizarán una jornada técnica en el campo de O Revel  por la mañana, antes de la posterior visita guiada al Pazo de Quintáns y jornada de formación por la tarde.

