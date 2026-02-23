Seis jugadores de los equipos arousanos de Tercera pelean en Terrassa por el título nacional de la Copa Regiones UEFA

Adri Rodríguez, pichichi de Tercera con 12 goles, es uno de los integrantes de la Selección Gallega Mónica Ferreirós

Seis futbolistas de los equipos arousanos de Tercera RFEF representarán a Galicia en la fase final de la Copa Regiones UEFA que se disputa este fin de semana en Cataluña. En la lista de 18 futbolistas facilitada por el seleccionador Manolo García figuran Yosi Montoto, Diego Enjamio y Gonzalo Landeira del Boiro; Adrián Lombao, del Arosa; el pichichi Adri Rodríguez, del Céltiga; y Noel Chaves, del Cambados. Este último se perderá el partido aplazado que el sábado disputa su equipo en Burgáns contra el líder Compostela (17 horas).

Galicia, tras eliminar a Asturias en la eliminatoria anterior disputada en A Malata, se medirá en la semifinal del viernes a las 16 horas a Canarias en el Estadi Olímpic de Terrassa). A continuación se jugará la otra semifinal entre los anfitriones de Cataluña y Navarra (19.30 horas). La final está fijada para el domingo, día 1 de marzo, a las 12 horas. Galicia tratará de conquistar un título nacional que ya gano en 2020 en Madrid al derrotar en la final a Andalucía.

Al margen de los seis representantes de los cuatro equipos arousanos de Tercera RFEF, la Selección la completan los porteros Andrés (Gran Peña) y Ayoub (Viveiro), los defensas Carabán, Ander (Estradense), Cadra (Vilalbés), Dopico (Somozas) y Achore (Montañeros), los centrocampistas Brais Vidal (Estradense), Lucas Camba (Alondras), Rachu (Noia) y Noel Álvarez (Barco), y el delantero Cambón (Somozas).