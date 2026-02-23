Ribadumia y Marín golean a domicilio y mantienen el pulso por el liderato

El Cordeiro consiguió su octavo triunfo seguido y aún sueña con llegar a plaza de play-off da

El CD Ribadumia logró en Marcón su quinta victoria seguida en liga para continuar una semana más en la cima del grupo V de Primera Futgal. El equipo de Fran Blanco se impuso 0-3 con goles de Cheri, Cris López y Diego Oubiña, por lo que mantiene un punto de ventaja sobre un Marín que goleó en Cabo de Cruz al Valiño por 0-4 (Víctor Vázquez, Sylla, Álex Rey y Javi Pazos).

Mientras que el CD Unión vio truncada su racha triunfal después de seis jornadas seguidas al empatar en Pontecaldelas (1-1), por lo que los rianxeiros se quedan a 5 puntos del líder y tienen una ventaja de 8 sobre el cuarto clasificado, un Cordeiro que ahora mismo es el equipo más en forma de la categoría y contabiliza ocho victorias consecutivas. La última la logró el domingo en As Corticeiras al imponerse 0-2 al Caldas con goles Rubén Martínez, de penalti, y Salva Arufe. A falta de 33 puntos en juego, a los de Valga aún les salen las cuentas para poder llegar al play-off, pero apenas tienen margen de error.

En la parte baja, el Amanecer sigue complicando su situación al perder en casa con el San Martín (0-3), por lo que continúa a 4 puntos del Valiño y a 7 de un Cuntis que empató con el Campolameiro. El Abanqueiro también igualó, en este caso en Arcade, en sy tercera semana seguida sumando que le allana el camino a la salvación.