Iván Capelo rescata un punto para el Villalonga en el noventa

Iván Capelo en el último partido en casa Gonzalo Salgado

El Villalonga FC rescató un punto en su visita a la Cultural Areas después de que Iván Capelo anotase el empate a uno en el noventa. Los de Roberto Lázaro planteaban un partido para presionar alto, con el objetivo de robar muchos más balones, mientras que en campo propio esperaban replegados.

En los primeros minutos, los visitantes estaban llegando con cierta facilidad al último tercio del campo, pero cuando los de Lázaro estaban más cómodos en el partido, el colegiado señaló penalti a favor de los locales, que se encargó de materializar Pablo Álvarez.

Los celestes siguieron con la misma idea de partido, encontrando bien los carriles centrales y atacando con centros, teniendo dos remates en área que se fueron fuera por muy poco.

Así, llegaron al descanso con el 1-0 en el marcador. En la segunda mitad, los visitantes apenas salieron del área rival, atacando las espaldas y dejando cinco manos a manos con el portero. En una última buena jugada, Capelo consiguió el gol para el Villalonga tras multitud de ocasiones de los de Lázaro. “Non sería xusto non levarnos nada”, dice el entrenador.