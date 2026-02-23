Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Umia da la sorpresa en A Bouza y suma su tercera victoria de la temporada

Los de Barrantes ganaron por 2-1 al Porriño Industrial, rival de la zona noble

María Caldas
23/02/2026 06:10
Portonovo y Umia juegan este domingo como locales
El Umia en el partido con el Portonovo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Umia CF dio la sorpresa de la jornada matinal en A Bouza. Los de Barrantes volvieron a la senda de la victoria con un 2-1 en casa ante el Porriño Industrial, uno de los rivales de la zona noble de Preferente Sur. Un gol de Pedro Ramos a falta de cinco minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario dio tres puntos de oro al Umia.

Los locales comenzaron adelantándose cuando apenas transcurrían dos minutos de encuentro, gracias a un tanto de Jonatan Romero. El equipo consiguió aguantar el resultado ante el tercer clasificado de Preferente Sur, pero al igual que en el inicio, justo antes del descanso, Brais Ferradás puso el empate en A Bouza.

En el segundo tiempo, Pedro Ramos saltó al césped en el lugar de Carlos, mientras que por el Porriño, Dani Fernández realizó tres cambios con el objetivo de dar más dinamismo al juego y conseguir los tres puntos. A pesar de los intentos de los visitantes, los de Barrantes resistieron. En el último suspiro, un tiro de Pedro Ramos puso el definitivo 2-1.

Con este resultado, el Umia CF se mantiene último en la clasificación con 14 puntos, a once de la salvación. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina