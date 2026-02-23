El Umia da la sorpresa en A Bouza y suma su tercera victoria de la temporada

El Umia en el partido con el Portonovo Mónica Ferreirós

El Umia CF dio la sorpresa de la jornada matinal en A Bouza. Los de Barrantes volvieron a la senda de la victoria con un 2-1 en casa ante el Porriño Industrial, uno de los rivales de la zona noble de Preferente Sur. Un gol de Pedro Ramos a falta de cinco minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario dio tres puntos de oro al Umia.

Los locales comenzaron adelantándose cuando apenas transcurrían dos minutos de encuentro, gracias a un tanto de Jonatan Romero. El equipo consiguió aguantar el resultado ante el tercer clasificado de Preferente Sur, pero al igual que en el inicio, justo antes del descanso, Brais Ferradás puso el empate en A Bouza.

En el segundo tiempo, Pedro Ramos saltó al césped en el lugar de Carlos, mientras que por el Porriño, Dani Fernández realizó tres cambios con el objetivo de dar más dinamismo al juego y conseguir los tres puntos. A pesar de los intentos de los visitantes, los de Barrantes resistieron. En el último suspiro, un tiro de Pedro Ramos puso el definitivo 2-1.

Con este resultado, el Umia CF se mantiene último en la clasificación con 14 puntos, a once de la salvación.