El portonovés Adrián Ochoa y el cambadés Lucas Castro son pichichis en sus grupos de División de Honor Juvenil

El portonovés Adrián Ochoa hizo doblete este fin de semana y suma 15 goles con el Valencia juvenil Mónica Ferreirós

Adrián Ochoa suma y sigue. El futbolista portonovés del Valencia juvenil marcó dos goles este fin de semana en la victoria de su equipo por 2-3 ante el Castellón, que permite al Valencia mantenerse en lo más alto de la tabla en el grupo VII de División de Honor con 47 puntos, los mismos que suma el Levante.

Adrián Ochoa puso a su equipo en ventaja en la primera parte con el doblete que supuso el 0-2, resultado que encarriló el triunfo valencianista. En su cuenta personal lleva ya 15 goles en 19 partidos, por lo que está haciendo una temporada extraordinaria en cuanto a registros realizadores y es el pichichi de la categoría. Iguala de esta forma los números del cambadés Lucas Castro, que lleva también 15 goles en el Deportivo, líder del grupo I.

Castro no vio puerta el sábado en la victoria ante el Arosa en el Manuel Jiménez (2-5), pero está haciendo un gran año jugando como segundo punta y su rendimiento es clave en el liderato de su equipo y en su clasificación para la la final four de la Copa del Rey que se disputará en marzo en Lugo, donde los herculinos se miden en semifinales al FC Barcelona.

Ochoa marcó 24 la temporada pasada en la categoría con el 24, lo que le valió su fichaje por el Valencia, donde está completamente adaptado y sigue perforando porterías cada semana.