Diario de Arousa

Deportes

El cuntiense Fer Martínez se estrena como goleador en el Águilas, líder de Segunda RFEF

El exarosista marcó en el triunfo ante el filial del Málaga, en el que su equipo hizo un tanto tras una peculiar y viral jugada de estrategia

Gonzalo Sánchez
23/02/2026 13:52
Fer Martínez celebra su primer gol con el Águilas, lider del grupo 4 de Segunda RFEF
Fer Martínez celebra su primer gol con el Águilas, lider del grupo 4 de Segunda RFEF
Águilas
El delantero cuntiense Fer Martínez se estrenó como goleador en el Águilas murciano, que lidera el grupo IV de Segunda RFEF con cuatro puntos de ventaja sobre la Deportiva Minera y elUCAM Murcia. El Águilas venció este fin de semana por 3-1 al filial del Málaga, que es colista, en un partido en el que Fer Martínez abrió el camino a la victoria a los cuatro minutos al rematar de forma sutil un centro de su compañero Mario Abenza. 

Fue el primer gol en liga del exjuvenil del Arosa, que este verano dejó el  Celta tras jugar cedido en el Coruxo la última temporada. Fer trata de hacerse hueco en un equipo que está peleando por el ascenso directo y en el que ha participado en quince partidos en los que va de liga, en la mayoría saliendo desde el banquillo, por lo que ha jugado 519 minutos en su segundo año como sub 23.

El cuntiense está disfrutando de su primera experiencia como futbolista lejos de Galicia y de su segundo año en la categoría, aunque en distinto grupo. La temporada pasado acumuló más de mil minutos en el Coruxo y anotó dos goles.

El Águilas, aparte de consolidarse en el liderato, se hizo viral este fin de semana por una curiosa jugada de estrategia que supuso su tercer gol a la salida de un córner, cuando varios de sus jugadores iniciaron la acción haciendo "el corro de la patata" dentro del área, dándose las manos y bailando en círculo para distraer al rival y liberar marcas. Una peculiar jugada que acabó en gol.

