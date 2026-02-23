El Cortegada redondea un fin de semana de ensueño

Gara Jorge intenta un tiro en el encuentro ante Maristas Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada redondeó un fin de semana se ensueño al arrollar ayer en el Sara Gómez al Manresa CBF por 81-40, dando continuidad a las buenas sensaciones y a la victoria sumada también el sábado ante el líder Maristas Coruña, por lo que el equipo de Manu Santos se sitúa cuarto con dos victorias de ventaja con el quinto, además está empatado con el tercero y sólo le separa un triunfo del segundo, que es Ibaizabal.

El buen trabajo colectivo en defensa y la superioridad absoluta en el rebote permitieron a las locales resolver el partido ya en la primera parte ante un rival que venía de ganar el sábado al Arxil en Pontevedra.

Aunque las locales empezaron bien en cuanto a ritmo defensivo, no tuvieron de inicio acierto en ataque y además perdieron algunos balones, pero apoyadas en su nivel defensivo no tardaron en hacer colapsar os ataques del Manresa, cerrando el primer cuarto con seis puntos de ventaja y pasando el rodillo en el segundo, en el que consiguieron un parcial de 28-7 con el que encarrilaron la victoria.

Manresa no pudo hacer su juego de encontrar tiros rápidos y correr porque el Cortegada no le dio opción. Las locales crecieron desde la defensa y el dominio en el rebote para encontrar más canastas fáciles en contraataque.

La distancia no paró de crecer en el marcador y las jugadoras locales que fueron entrando a pista no se salieron del guión, con mucha intensidad defensiva y mentalidad de ceñirse a las normas que identifican al equipo de Manu Santos. Al final del tercer cuarto la ventaja ya estaba en treinta puntos. Ezumah, Damaris, Angulo, Gara Jorge o una Cris Loureiro que celebró por todo lo alto su cumpleaños, destacaron en la anotación.

El Cortegada jugó con seriedad hasta el final y mantuvo el nivel de esfuerzo pese a jugar dos partidos muy físicos, sobre todo el del sábado, en menos de 24 horas. De ahí el marcador de 81-40 al final que le afianza en puestos de play-off a la espera de recibir la próxima semana al ADBA asturiano.