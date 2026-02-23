Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Atlético Villalonga está cada vez más cerca de consumar su descenso

Perdió contra el Sporting de Gijón (2-0) y se queda a 13 puntos de la permanencia con sólo 21 por disputarse

Gonzalo Sánchez
23/02/2026 08:58
El Atlético Villalonga perdió contra el Sporting en Gijón
El Atlético Villalonga perdió contra el Sporting en Gijón
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Atlético Villalonga perdió en su visita a las instalaciones de Mareo por 2-0 ante el Sporting de Gijón en un partido que mantuvo su igualdad hasta mediada la segunda parte, cuando las asturianas marcaron el primer gol por medio de Lucía Grande. Antía Mayo fue la autora del segundo, que sentenció un partido que deja a los celestes con pie y medio en Tercera RFEF. ya que a falta de 21 puntos en juego están a 13 de la permanencia. 

Todo hace indicar que las de Sanxenxo se verán las caras la próxima temporada con el EFM Concello de Boiro, que ganó el sábado al Domaio 3-2 con goles de Gabriela, Carla y Antía y es séptimo en Tercera, con la permanencia encarrilada. 

En Primera Gallega el filial del Villalonga perdió en Carral (2-0), y en Segunda, el Arousana ganó en Salvaterra (0-2) y el Cambados en A Cañiza (1-2). El Céltiga cayó con el Noia 0-2. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina