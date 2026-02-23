El Atlético Villalonga está cada vez más cerca de consumar su descenso

El Atlético Villalonga perdió contra el Sporting en Gijón Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga perdió en su visita a las instalaciones de Mareo por 2-0 ante el Sporting de Gijón en un partido que mantuvo su igualdad hasta mediada la segunda parte, cuando las asturianas marcaron el primer gol por medio de Lucía Grande. Antía Mayo fue la autora del segundo, que sentenció un partido que deja a los celestes con pie y medio en Tercera RFEF. ya que a falta de 21 puntos en juego están a 13 de la permanencia.

Todo hace indicar que las de Sanxenxo se verán las caras la próxima temporada con el EFM Concello de Boiro, que ganó el sábado al Domaio 3-2 con goles de Gabriela, Carla y Antía y es séptimo en Tercera, con la permanencia encarrilada.

En Primera Gallega el filial del Villalonga perdió en Carral (2-0), y en Segunda, el Arousana ganó en Salvaterra (0-2) y el Cambados en A Cañiza (1-2). El Céltiga cayó con el Noia 0-2.