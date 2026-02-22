José Tizón: "Esperamos que el derbi sea un punto de inflexión para nosotros"

José Tizón dando instrucciones Gonzalo Salgado

El CD Boiro encara hoy una jornada en la que se juegan más que tres puntos en la tabla clasificatoria. El equipo de José Tizón encara el derbi ante el Juventud Cambados a las 17:00 horas en Burgáns. El técnico vigués dispone de toda la plantilla para el derbi a excepción de Juanpa Barros y Facu, que son baja por lesión.

“Espero un partido bastante cerrado, viendo la dinámica de los dos equipos, que llevamos tiempo sin ganar, va a ser importante saber controlar la parte emocional”, afirma José Tizón antes del derbi.

El Boiro cayó de las plazas de play-off la pasada semana, después de la derrota ante el Viveiro por 1-0, que desbancó a los boirenses hasta la novena plaza de la tabla clasificatoria. El Cambados, por su parte, necesita volver a sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso, y es que los de Pénjamo son decimoquintos con 18 puntos, solo uno por encima de la zona roja.

“Ellos son un equipo muy ordenado y muy trabajado, están compitiendo fenomenalmente la categoría. De hecho, en 20 partidos, puntuaron en 12, y los que perdieron, en ninguno fue por más de un gol”, recalca Tizón sobre su próximo rival.

“Tienen muy claro a lo que juegan y cuentan con mecanismos muy claros, además son muy buenos al contraataque”, destaca el entrenador del CD Boiro. En el papel de visitante, el cuadro de Tizón acumula cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, así como 11 goles a favor y ocho en contra.

El Juventud Cambados hasta el momento no está dominando los partidos en Burgáns, y solo llevan dos victorias en casa, a las que se suman tres empates y cinco derrotas. En el aspecto goleador, los cambadeses marcaron seis goles y recibieron siete en su contra en Burgáns.

“Tenemos que controlar el partido, hacer buenas vigilancias para minimizar las situaciones de contraataque en nuestras pérdidas”, dice Tizón. “Esperamos que sea un punto de inflexión para nosotros y podamos cambiar la dinámica”, concluye el técnico del CD Boiro antes del derbi.

Lo cierto, es que el Juventud Cambados es, solo por detrás de la UD Somozas (3), el equipo que menos goles recibe en contra en casa (7), pero también es el segundo que menos anota (6), solo adelantado por la UD Barbadás con cuatro. Ambos equipos tienen claros sus objetivos, mientras el Boiro espera también el pinchazo de Céltiga y Montañeros para poder volver a dormir en la quinta plaza.