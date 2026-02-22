El Sigaltec CLB cede a domicilio ante el poderío anotador del Navia

Luis Gabín durante un partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB no pudo sumar en su visita al CB Navia, y es que los de Luis Gabín cayeron por 79-69 ante un rival que se impuso con su potencial ofensivo. Para el Sigaltec fue un encuentro muy duro en las zonas, ya que jugadores interiores del Navia fuero muy decisivos porque con la envergadura que tienen condicionaron las penetraciones de los vilagarcianos.

Al principio, el Sigaltec tuvo acierto en los triples y el Navia falló muchas ocasiones de tiro exterior. Aún así, durante los primeros minutos, los de Luis Gabín consiguieron competirle a los locales por el dominio del esférico, destacando de nuevo las grandes actuaciones tanto de Óscar Castaño como de Pablo Fernández, que de nuevo guiaron al equipo vilagarciano en la parte atacante.

“Nosotros estuvimos en partido muchos minutos gracias al acierto de Pablo y luego mantuvimos el average en gran parte por el carácter de Óscar para sacar un par de penetraciones con falta y tiro libre adicional en el final del partido”, explica Luis Gabín luego de la derrota ante el CB Navia.

Lo cierto, es que en la segunda mitad el partido se descontroló para los vilagarcianos, y es que los locales cogieron una ventaja de diez puntos en el electrónico que después los de Gabín no fueron capaces de solventar para poder sumar.

“Al final el partido está marcado por el acierto de su fichaje de esta semana que nos mete 21 puntos con 4 triples y la presencia interior de Iván Lucente que cogió hasta 25 rebotes porque cerca del aro no fuimos capaces de pararlo”, comenta el técnico.

A pesar de la derrota por 10 de diferencia, el Sigaltec CLB mantiene el average, por lo que en caso de empate al final de temporada, los vilagarcianos estarían por encima del CB Navia, aunque hayan ganado en casa.