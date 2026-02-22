El Portonovo firma las tablas en Baltar ante el CD Choco
Los de Minso no pudieron pasar del 2-2 en un encuentro en el que los visitantes anotaron en los diez primeros minutos
El Portonovo SD no pudo pasar del empate en Baltar, esta vez ante el CD Choco. Los de Minos firmaron un 2-2 en casa en un partido en el que los visitantes anotaron sus tantos en los primeros 10 minutos del partido.
El Choco comenzó muy bien en el partido, y en dos llegadas, consiguieron el 0-2. Una jugada fortuita de los redondeados en la que su portero despeja mal, Tymo consigue enganchar el esférico para presionar y poner el 1-2 en el marcador.
A partir de ahí, el equipo de Minos comenzó a dominar en el juego, teniendo el control del partido y generando ocasiones a la espalda de su defensa. En una buena jugada colectiva, Lezcano encaró a Diego Pérez, batiéndolo con un gran tiro cruzado que puso el empate al descanso.
Segunda mitad
En el segundo tiempo del partido, el Portonovo estuvo muy cerca del 3-2, en una jugada de córner en la que Marcos Prado remata a bocajarro y no es capaz de encajar por puntería.
En los últimos minutos, los locales abrieron el partido permitiendo muchas transiciones por intentar ganar el partido de forma acelerada, pero no fue posible.