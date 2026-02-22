Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga FC encara el duelo ante el Barco tras una maratoniana semana

"Intentaremos gestionar el tema de piernas y cansancio físico", comenta Luis Carro

María Caldas
22/02/2026 07:15
Luis Carro durante el duelo ante el Estradense
Luis Carro durante el duelo ante el Estradense
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de disputar el pasado miércoles 18 el encuentro aplazado contra el Estradense, en el que ganaron por 2-1, el Céltiga FC encara ahora un difícil enfrentamiento de nuevo en el Salvador Otero a las 16:45 horas. 

En esta ocasión, los de Luis Carro reciben a un enrachado Barco con el objetivo de mantener la quinta posición que ocupan actualmente con 31 puntos. Para el duelo, el técnico tiene las bajas de Marcelo, Arnosi, Hugo y Dani Padra, mientras que el Barco llega sin Santin y Carlos Cruz por sanción; y Juanma Justo y Álex Vázquez por lesión.

Julio se lleva el balón durante el partido ante Estradense el pasado miércoles

Julio: “Soy ambicioso y veo que el equipo se lo está creyendo”

Más información

“Es el tercer partido de la semana e intentaremos gestionar el tema de piernas y cansacio físico. Intentaremos juntar a los que creemos que estén un poquito mejor”, señala Luis Carro después de la maratoniana semana del Céltiga al disputar el aplazado con el Estradense. 

“Es un partido de mucha dificultad, contra un rival que, del último mes, es el mejor equipo. Cuatro victorias con cuatro porterías a cero en el último mes, eso ya te dice muchísimo”, explica Carro.

“Desde que cambiaron de entrenador, cambiaron su dinámica, va a ser muy difícil porque están encajando muy poco. Intentaremos estar a un buen nivel y así ser capaces de que el partido sea lo que nosotros queramos”, destaca el entrenador del Céltiga FC.

Julio Rey, que marcó el gol del triunfo en el noventa, maniobra con el balón ante Ander y Pedrosa

Julio Rey mete en play-off al Céltiga

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina