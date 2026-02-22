El Céltiga FC encara el duelo ante el Barco tras una maratoniana semana

Luis Carro durante el duelo ante el Estradense Gonzalo Salgado

Después de disputar el pasado miércoles 18 el encuentro aplazado contra el Estradense, en el que ganaron por 2-1, el Céltiga FC encara ahora un difícil enfrentamiento de nuevo en el Salvador Otero a las 16:45 horas.

En esta ocasión, los de Luis Carro reciben a un enrachado Barco con el objetivo de mantener la quinta posición que ocupan actualmente con 31 puntos. Para el duelo, el técnico tiene las bajas de Marcelo, Arnosi, Hugo y Dani Padra, mientras que el Barco llega sin Santin y Carlos Cruz por sanción; y Juanma Justo y Álex Vázquez por lesión.

“Es el tercer partido de la semana e intentaremos gestionar el tema de piernas y cansacio físico. Intentaremos juntar a los que creemos que estén un poquito mejor”, señala Luis Carro después de la maratoniana semana del Céltiga al disputar el aplazado con el Estradense.

“Es un partido de mucha dificultad, contra un rival que, del último mes, es el mejor equipo. Cuatro victorias con cuatro porterías a cero en el último mes, eso ya te dice muchísimo”, explica Carro.

“Desde que cambiaron de entrenador, cambiaron su dinámica, va a ser muy difícil porque están encajando muy poco. Intentaremos estar a un buen nivel y así ser capaces de que el partido sea lo que nosotros queramos”, destaca el entrenador del Céltiga FC.