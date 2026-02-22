El Céltiga elige un mal día para desaparecer en defensa

Raúl Paz se adueñó de la medular con su trabajo defensivo Mónica Ferreirós

l Céltiga cayó ante un Barco que prolonga su extraordinaria inercia al sumar su quinta victoria consecutiva. Los ourensanos se impusieron 3-5, un resultado que descabalga a los isleños del quinto puesto en un partido en el que la pasividad defensiva rojiblanca y la actuación arbitral, muy deficiente, condicionaron en gran medida el resultado. Los locales jugaron un buen trecho de la segunda parte con diez por la expulsión de Anxo en una acción muy mal juzgada por el trío arbitral y nunca bajaron los brazos, llegando a ponerse 2-3 y 3-4, pero su fragilidad fue demasiado lastre para poder rescatar un punto.

Luis Carro introdujo siete cambios respecto al once del miércoles ante el Estradense. Algunos de ellos obligados, como Armosi y Dani Prada. Sólo repitieron Antón, Giráldez, Julio y Adri Rodríguez. La defensa fue otra y quizá se notó cierta falta de acoplamiento.

Álex Rodríguez, que tuvo que retirarse lesionado, ante el goleador Freiría

El Barco se presentó con quince jugadores y sólo cuatro cambios incluyendo al portero suplente Alberto Conde. El equipo de Agustín Ruiz, bien posicionado, intenso y con futbolistas siempre cerca del balón en 4-4-2, demostró que ahora mismo tiene pocas dudas en cuanto al plan a ejecutar. En su primer robo en mediocampo montó una contra que fue el 0-1 a los once minutos. La llevó Sidibé, que atrajo por el centro y abrió en la derecha a Freiría. El centro del éx del Valladares lo remató en área pequeña Óscar Martín. El portero Antón salvó en primera instancia, pero en el rechace empujó el propio Martín al fondo de la red a placer ante la pasividad de la zaga a la hora de seguir la jugada.

Respondió bien el Céltiga. Avisó con un remate inocente de Anxo entrando en área a las manos de Imanol. Y acertó a los veinte minutos, empatando el pichichi Adri Rodríguez al rematar de cabeza un centro de Anxo que tocó lo justo el central Rabil para darle ventaja al ariete local. La acción nació en una buena combinación en banda derecha, previa a girar el juego a la izquierda resquebrajando la presión visitante.

La igualdad no duró mucho en el marcador. Y es que el Barco volvió a tomar ventaja en el minuto 28. En una falta lateral en la que el balón se quedó suspendido en el aire en el área local sin que lo atacara ningún defensa ni el portero Antón, por lo que Freiría metió la cabeza para marcar de remate picado, castigando de nuevo la inacción defensiva isleña.

De ahí al descanso, el Céltiga sólo avisó en un córner en el que Carlos no pudo armar el remate tras controlar en área. Los ourensanos no asumieron ningún riesgo en campo propio, expeditivos y agresivos, se cerraron bien por dentro y aguantaron sin dificultades hasta el descanso sin renunciar al tercero en algún balón suelto que pudiese cazar con su larga zacanda Sidibé.

Julio Rey y Nico fueron los que más tiraron del carro isleño cuando peor se pusieron las cosas en la segunda parte

Segunda parte

Salió conectado al partido en la reanudación el Céltiga, que lo intentó con disparos de Giráldez y Anxo. Pero justo en la acción inmediata al triple cambio local en el 57, el Barco volvió a golpear. Freiría se fue muy fácil de Álex Rodríguez y marcó de disparo cruzado un buen gol. Tras el 1-3 el partido se puso peor si cabe con la expulsión de Anxo en una contra en la que cortó claramente el balón ante la carrera del central Andrés Calvo. Un error clamoroso del árbitro que no le corrigió su asistente, para incredulidad del público.

Con todo en contra, el Céltiga no se rindió ni el Barco dio un paso adelante. En una gran acción individual de Nico, con una conducción diagonal en la que fue sorteando rivales, el vigués se sacó un zurdazo desde la frontal abajo que supuso el 2-3. Pero a diez minutos del final el Barco hizo el 2-4 en una buena jugada de Noel, que se proyectó en ataque para poner un balón tras una pared que acabó empujando en área pequeña Brian Castro.

El Céltiga siguió intentándolo y tuvo una clara ocasión a balón parado en el 85 para el 3-4, que llegó en la siguiente. Julio habilitó al debutante Covelo, cuyo centro al segundo palo lo cabeceó al fondo de la red Sobrido. El gol llegó en el 88. Pero apenas tuvo tiempo para soñar con el milagro el equipo de Carro porque en el 90 llegó el 3-5. Otra vez el Barco penetró muy fácil en una defensa poco expeditiva y Brain Castro marcó de disparo cruzado. Fue la sentencia.

El trío arbitral no estuvo a la altura de la categoría da