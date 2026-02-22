Burgáns firma las tablas

Tiko defiende un balón ante la presión de Yosi Mónica Ferreirós

El Cambados y el Boiro firmaron un empate a cero en su encuentro en Burgáns. Un enfrentamiento de alta tensión en el que el Cambados se quedó con 10 en los últimos minutos después de que Nico Fernández viese la roja por doble amarilla a causa de dos manos en el área de Borja Rey. No fue el único en ser expulsado en unos últimos minutos de infarto, y es que José Tizón, técnico del CD Boiro, también vio la tarjeta roja por protestar.

Al inicio del encuentro Alberto puso un buen balón a Noel, pero Samu Araújo cubrió bien la espalda del cambadés. La primera de peligro caía así del lado local, con un disparo de Diego Iglesias en la acción inmediata que se iba desviado.

Los de Pénjamo volvían a avisar en área al Boiro. En una salida de balón, desde el lateral buscaron centrar el balón para Tiko, que se encontraba en el área pequeña, pero Iago Martínez llegó al despeje.

Diego Iglesias controla un balón Mónica Ferreirós

Para el Boiro, Adri Castro tuvo la primera llegada al área. Tras una recuperación de balón de Yosi sobre Diego Iglesias, Enjamio recibió para ponerla a la derecha al cinco boirense, que disparó desviado y el balón acabó en las manos de Conde.

En otra salida de balón por la banda, Tavares puso el balón para Gregor, pero fue demasiado largo y el delantero no pudo llegar. Prol se convertía en uno de los más destacados para los de Tizón, creando dos jugadas muy peligrosas en apenas cinco minutos.

La primera, tras una recepción lateral de Insua en la que Prol volvía a poner el balón a Adri Castro, pero Anxo se adelantaba para cortar la acción. Inmediatamente después, el 10 del Boiro ganó la espalda a Tavares para colarse en el área y disparar con la presión de la defensa, por lo que el tiro se fue rozando el palo.

Los aficionados en las gradas Mónica Ferreirós

A pesar de que el Boiro mantenía sólida la línea defensiva, los de Pénjamo estaban llegando con cierta facilidad al área. En un robo de balón de Alberto Lago, que filtró el balón para Tiko, la pelota acabó a los pies de un Diego Iglesias que tuvo que ceder ante la presión de Yosi, que impedía desarrollar la jugada. La estrategia de los de Tizón estaba clara. Había que mantener la calma ante un Cambados que buscaba llegar en velocidad.

Insua trataba de llegar al área por la banda de Brais Parada, pero el defensa cambadés mostró una gran versión en el lateral. Ante la baja de Dieguito Hernández, por el Cambados Diego Iglesias se convertía de nuevo en la principal referencia ofensiva del equipo.

Pasado el ecuador de la primera mitad, una galopante carrera de Insua que culminó con un disparo desde la izquierda, se quedó cerca de estrenar el marcador para los visitantes, que estaban consiguiendo frenar a un atrevido Cambados.

Anxo controla un balón Mónica Ferreirós

En la banda se reñía una intensa batalla entre Diego Iglesias y Yosi, y es que el lateral boirense permanecía muy atento a las vigilancias, sin dejar que un balón transcurriese sin peligro hacia el delantero local. Gregor intentaba un disparo desde fuera del área para desatascar el partido al descanso, pero el tiro fue alto y por encima de los palos de Borja Rey. Así, el enfrentamiento llegó al descanso con el marcador a cero.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar en Burgáns con los mismos jugadores que en la primera mitad. Los de Tizón comenzaron más fuertes en el último tercio del campo. Insua consiguió desbordar a Noel y Fran para disparar directo a las manos de David Conde, ante un Adri Castro que se lamentaba por no llegar al balón.

El Cambados tuvo otra ocasión clara después de una jugada en la que Noel llegó por la banda para filtrar el pase, que terminó cortando la defensa boirense, pero André recuperó en el rechace y disparó a bocajarro y el balón se fue rozando el palo. Las malas noticias para el Boiro llegaron con un temprano cambio de Adri Castro, que se retiró con molestias para dar paso a Casais. Al finalizar el encuentro, el cinco boirense salía cojeando del campo de Burgáns.

Tavares corta una acción contra Landeira MONICA FERREIRÓS

Diego Iglesias estuvo a punto de anotar, con un disparo desde el área que atajó Borja Rey con una mano casi milagrosa, cuando Burgáns veía el balón dentro. Los locales comenzaban a presionar con mayor intensidad en el área, pero sin éxito de cara a portería.

Borja Rey volvió a sacar una mano milagrosa a un disparo desde la frontal del área, de nuevo, de Diego Iglesias. En la acción de córner inmediata, Tavares puso el centro perfecto, pero no encontró rematador.

Los de Tizón respondieron con un disparo de Victor Casais, que se quedó casi mano a mano con David Conde, que atrapó el balón sin mayor problema. Ante la incesante presión de los locales, el Boiro se vio en la obligación de reforzarse atrás. En una nueva acción de contragolpe, Noel subió por la banda para poner el centro ante la presión de Samu Araújo, pero Nico tocó el balón con la mano y la acción acabó en saque de puerta.

Tavares disputa un balón a Prol Mónica Ferreirós

El Cambados tuvo la victoria en la cabeza de Nico Fernández, después de que saltase al remate a un centro de Tavares, pero terminó tocando con la mano de nuevo y vio la segunda amarilla que dejaba al Cambados con 10. Zalo intentaba crear un contragolpe galopante en el último suspiro, pero Yosi cortaría la acción por la banda.

David Conde volvió a salvar al Cambados en el último minuto reglamentario, tras un disparo de Yaguito que fue directo a las manos del joven, siendo una de las ocasiones más claras para el Boiro en toda la segunda mitad. Los últimos minutos fueron un auténtico caos en el Municipal de Burgáns, y es que tras la expulsión de Nico Fernández, ambos equipos comenzaron a galopar sin mirar atrás en busca de un gol ‘in extremis’ para llevarse los tres puntos.

Los más pequeños no quisieron perderse el derbi Mónica Ferreirós

En las gradas, el derbi se vivió con la intensidad esperada, aunque con menos gente de la esperada debido a que el encuentro coincidió con el desfile de carnaval de Vilanova de Arousa. Aún así, los hinchas del Cambados no fallaron a la cita en Burgáns, que volverá a levantar el telón el sábado 28 para disputar el encuentro aplazada ante el líder Compostela a las 17:00 horas. Con este resultado, los de Pénjamo se mantienen un punto por encima del descenso, y el CD Boiro sigue ocupando la novena plaza con 30 puntos.