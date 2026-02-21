El Sigaltec visita al Navia condicionado por las bajas de Aarón y Mateo

sigaltec Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB visita hoy a las 19:00 horas al CB Navia La Magaya, en un encuentro al que los de Gabín llegan con la baja segura de Aarón Monteagudo y la duda de Mateo Bello, que se encuentra en la fase final de la recuperación de su lesión, y desde el equipo esperan contar con él para lo que resta de temporada.

Lo cierto, es que el Navia recibe al Sigaltec tras una mala racha de resultados, luego de que su ala-pívot, Guillermo Rodríguez, uno de los grandes fichajes de la formación para esta temporada, se lesionase de larga duración.

Además, esta lesión les coincidió con la parte dura del calendario, teniendo que enfrentarse a equipos de la talla de Marín, Oviedo, León o incluso el Culleredo. Aún así, el próximo rival del Sigaltec consiguió llevar esos enfrentamientos a puntuaciones bajas en el electrónico, caracterizándose por plantear muy buenas defensas a todos sus equipos rivales.

Asimismo, esta semana ficharon al interior Diamond Onwuka, nacido en Manresa, que se espera que debute ante el combinado dirigido por Luis Gabín.

“Para ellos es un partido ya muy importante, rival directo, en casa y si pierden también pierden el average y tendríamos dos victorias y el average de ventaja sobre ellos”, dice el entrenador del Sigaltec CLB.

“Esperamos ambiente en el pabellón y tendremos que estar muy concentrados para no dejarnos llevar”, recalca Gabín. El Navia cuenta con Javier Prietro como principal referencia ofensiva, y es que el joven lleva 278 puntos anotados desde el inicio de la temporada, seguido de los 192 que acumula Iván Lucente, por lo que se espera un partido de alta intensidad.