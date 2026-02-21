El Portonovo busca afianzarse en la zona noble y el Villalonga visita al Areas

El Portonovo en su último encuentro en Baltar Mónica Ferreirós

Los arousanos de Preferente Sur enfrentan una nueva jornada en la que los objetivos son dispares. Por un lado, el Portonovo SD recibe en Baltar al CD Choco mañana a las 12:00 horas, con el objetivo de afianzarse en la zona noble de la tabla clasificatoria. Los arlequinados son cuartos con 37 puntos, a cuatro puntos de la tercera plaza, que actualmente ocupa el Porriño.

Los de Minso se enfrentan a un rival que necesita sumar de tres para alejarse de la zona marcada en rojo, ya que están solo un punto por encima del descenso. Por su parte, el Portonovo busca volver a la senda de la victoria tras la pasada derrota ante el filial del Pontevedra.

El Villalonga FC, por su parte, visita mañana a las17:00 horas a la Cultural Areas. Los de Roberto Lázaro quieren seguir en la senda de la victoria para seguir escalando posiciones en la tabla.

Los celestes se encuentran décimos con 31 puntos, y su próximo rival se coloca séptimo con 35 puntos. En el papel de visitante, el Villalonga FC suma dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, así como 13 goles a favor y 17 en su contra.

Por otra parte, el Umia CF recibe en A Bouza al Porriño Industrial, con la esperanza de que el cambio de entrenador comience a traer buenos resultados al combinado de Barrantes, que es último con 11 puntos, y tendrá que enfrentarse al tercer clasificado.